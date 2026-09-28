汐止競總成立氣勢旺 蘇巧慧讚張錦豪「馬拉松精神」 攜手推汐止新願景

新北市長參選人、立委蘇巧慧今天到汐止，出席蘇巧慧和新北市議員參選人張錦豪汐止聯合競選總部成立大會。張錦豪愛跑步，參加多次萬金石馬拉松，蘇巧慧肯定張錦豪問政也展現馬拉松精神，「未實現政策願景前絕不放棄」，期望未來兩人並肩努力，讓汐止繼續向前。

競選連任的張錦豪今天下午在金龍國小風雨球場，舉辦競選總部成立大會，由台北市議員李建昌、新北市議員戴瑋珊擔任主持人，邀請台派三大天王李正皓、陳柏惟和呂捷等人助講，並安排蘇巧慧壓軸登場。

蘇巧慧與張錦豪進場時，受到現場數以百計的支持者熱烈歡迎，場面熱烈。蘇巧慧說，張錦豪從基層做起，過去曾在立委沈發惠的辦公室服務，不只熟悉汐止的交通、產業與生活需求。張錦豪更有如馬拉松選手堅持不懈，未實現政策願景之前絕不放棄的精神，發現問題後會持續追蹤、提出解方，是非常認真、值得信賴的議員。

蘇巧慧也向在場鄉親提出汐止未來發展願景，包括串聯南港生技研發與汐止精密製造，打造「新北智慧生醫產業廊帶」、推動基隆河谷產業轉型、打造白匏湖社會住宅暨運動園區，以及擴大翡翠水庫支援量能，期盼透過跨域整合，全面提升汐止的產業與生活環境。

談到汐止未來發展，蘇巧慧指出，汐止緊鄰台北南港、連接基隆，也通往北海岸，居民的生活與產業本來就不會受到行政區界線限制，因此未來要把「跨域」轉化成汐止最大的優勢。南港有生技醫療研發能量，汐止則有精密製造的產業基礎，未來將串聯兩地優勢，以汐止為核心打造「新北智慧生醫產業廊帶」。

蘇巧慧指出，產業發展的同時，生活品質也要一起提升。未來她將與張錦豪共同推動白匏湖生態園區的社會住宅與運動設施興建，兼顧生態、居住與運動需求。推動汐止分局老舊宿舍更新，整合增設地下停車空間。

蘇巧慧表示，張錦豪是馬拉松好手，問政也充分展現未實現政策願景前絕不放棄的精神。從學生免費營養午餐、在地學校棒球隊練習環境改善，到汐止居民用水、停車問題及軌道建設等議題，兩人都曾深入討論。地方建設就像跑馬拉松，不只要看眼前，更要為未來10年、20年做好準備，張錦豪有想法、有毅力，也最了解汐止需要什麼，未來她期望和張錦豪並肩努力，讓汐止持續進步。