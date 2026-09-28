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張善政找里長溝通 為載版專區鋪路？黃世杰批摸頭

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃世杰批張善政市府要在航空城大園區設置IC載板專區，事先完全未和地方溝通及說明。圖為黃在民進黨行動中常會講述對桃園的政策和建設。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰批張善政市府要在航空城大園區設置IC載板專區，事先完全未和地方溝通及說明。圖為黃在民進黨行動中常會講述對桃園的政策和建設。圖／黃世杰競選總部提供

桃園市要在航空城大園區設置高階IC載板產專區，傳出中秋節前在市府與地方里長溝通。民進黨桃園市長參選人黃世杰批，張善政要在航空城設置高階IC載板專區，遲至現在才找部分里長進市府溝通，坐實了在過去決策過程中，根本沒有與里長及地方溝通，不理會民意、不重視環境發展。

2026九合一選舉

黃世杰表示，張善政期望藉由私下摸頭的方式，化解這場始於地方議題的政治風暴，反而是陷基層里長於不義，里長在會中表達了什麼意見、說了什麼、聽了什麼，如今卻變成都是市府放話說了算。

黃世杰重申，航空城過去強調引進「低汙染、低耗能、低耗水、高附加價值」產業的開發願景，如今張善政突然要引進高階IC載板專區，且市府反覆強調科技進步，難道是要主張IC載板業已經符合「三低一高」的標準了嗎？

黃世杰質疑，張市府的做法，違背當初徵收目的，也背棄對鄉親的承諾。與會者透露，會中張市府提出要修改都市計畫，取消「三低一高」限制，來為這個急就章的計畫解套，不但論述自相矛盾，更暴露出這只是為了掩蓋執政四年招商不力的選舉動作。

黃世杰強調，張善政應該向大園人以及桃園市民公開說明，也應為違背承諾在先，還欲摸頭、再次欺騙大園人道歉。

黃世杰 張善政 溝通 2026九合一選舉

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