影／不是許淑華！黃國昌南投站台 大讚這女將要參選人多學學

為擴大地方版圖，民眾黨提名前國會助理吳純祐參選南投縣議員，今天成立競選總部，黨主席黃國昌、南投縣長許淑華、立委馬文君力挺站台，展現藍白合氣勢。黃猛跨許率全國之先推動65歲以上免收健保費，更大讚馬要吳跟她學習問政。

台灣民眾黨力拚擴大地方服務量能，盼在2026年底選舉，全台縣市議員席次能從本屆的14席增加至25席，在南投縣徵召年僅27歲、曾任王安祥立委國會助理的吳淳祐參選第一選區（南投市、名間），是該黨在南投唯一提名的議員人選。

民眾黨南投縣議員參選人吳淳祐競選總部今成立，黨主席黃國昌、南投縣長許淑華、立委馬文君等到場力挺，許、馬兩人均感謝黃國昌及民眾黨在大罷免時共同對抗不公不義的政府，且推出優秀生力軍必須力挺推薦，展現地方藍白合氣勢。

民眾黨主席黃國昌一上台就向許淑華報告，他說，吳淳祐從中央政策、地方服務到基層陳情案件等有8年幕僚經驗，不會讓南投鄉親也不會讓許縣長失望，並猛跨許淑華率立院甚至全國之先，在南投縣推動65歲以上長輩免收健保費的德政。

黃國昌更大讚馬文君秉持國防專業，站在台灣的立場，幫納稅人省下每一分不該花的錢，他在她的身上看到堅持、專業，更看到不管外界怎麼抹黑，永遠堅定捍衛台灣最大利益，是立法委典範，因此他在台上要求吳淳祐要好好學習她的問政。

吳淳祐則針對南投未來發展提出「觀光發展」、「全齡共好生活」、「中興再生․青年留鄉」、「消防改革」、「藝文南投」及「完善交通」6大政見主軸，從地方產業、生活環境到公共安全與城市發展等，回應不同世代縣民需求，打造宜居友善城市。

民眾黨南投縣議員參選人吳淳祐（中）競選總部28日成立，立委馬文君（左起）、南投縣長許淑華、黨主席黃國昌及立委王安祥到場力挺。記者賴香珊／攝影

民眾黨南投縣議員參選人吳淳祐（右）競選總部28日成立，黨主席黃國昌在台上大讚立委馬文君，要參選人向他學習問政。記者賴香珊／攝影