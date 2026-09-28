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一日兩評「洋流」 盧秀燕輔選無數：蔣萬安、江啟臣選情穩定

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
競選連任的台中市市議員楊大鋐今成立競選總部。圖／楊大鋐提供
競選連任的台中市市議員楊大鋐今成立競選總部。圖／楊大鋐提供

「洋流」是否衝擊選情？台中市長盧秀燕今先後在替市議員參選人吳宗學和競選連任的楊大鋐競選總部成立受訪時有所回應，但基調都認為「綜合各種資料，台北市長蔣萬安、國民黨台中市長參選人江啟臣選情仍穩定」但也表示，距離選舉僅剩約2個月，大家不可以疏忽，要繼續加油。

2026九合一選舉

盧秀燕說，她本身參選過9次，坐轎9次，她也輔選無數，所以30年來，自己對政治有一點看法。這段時間她看了各系統的民調，也有各地選情的蒐集，綜合各種資料，國民黨台北市長參選人蔣萬安、國民黨台中市長參選人江啟臣的選情仍穩定。

盧秀燕上午先是替子弟兵吳宗學輔選，中午參加三峰機器工業公司董事長林松益為兒子林彥廷娶媳，接著即前往替楊大鋐總部成立站台。她到達時，前市長胡志強正致詞，稍後並與國民黨市長參選人江啟臣一起與楊大鋐合影。盧秀燕說，這次「三長同台」，大家齊心力挺楊大鋐。

楊大鋐的競選總部成立大會，立委楊瓊瓔與廖偉翔、前立委蔡錦隆、前議員暨楊大鋐的父親楊正中等人都出席，現場「凍蒜」聲不斷。

盧秀燕說，台中近年來在經濟、建設與空污改善等方面持續努力，未來更要朝國際化邁進。她肯定江啟臣出身台中、熟悉地方，並具備立法院副院長的歷練，無論口碑、形象或國際觀，都是值得市民信賴的人選，能帶領台中邁向新的發展階段。

國民黨台中市長參選人江啟臣出席楊大鋐競選總部成立並在場與支持者互動。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長參選人江啟臣出席楊大鋐競選總部成立並在場與支持者互動。圖／江啟臣提供

台中市長盧秀燕說，她和前市長胡志強和下任市長江啟臣「三長同台」齊心力挺楊大鋐。圖／楊大鋐提供
台中市長盧秀燕說，她和前市長胡志強和下任市長江啟臣「三長同台」齊心力挺楊大鋐。圖／楊大鋐提供

國民黨台中市長參選人江啟臣（右二）出席楊大鋐競選總部成立。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（右二）出席楊大鋐競選總部成立。圖／江啟臣提供

2026九合一選舉 台中市選舉 盧秀燕 江啟臣 蔣萬安 吳宗學

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