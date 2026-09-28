綠委爆將廟方送的甘蔗「棄置在廟旁」蔣萬安親曝原因：已向董事長致歉

台北市長蔣萬安上周六與民進黨參選人沈伯洋先後出席中庄仔福德宮晚宴，廟方均送上甘蔗預祝當選，民進黨立委今爆料，蔣將廟方送的甘蔗「棄置在廟旁」，蔣萬安晚間也表示，當天因為接著逐桌向鄉親致意，先將董事長致贈的甘蔗交給里長，活動結束後疏忽沒有拿回，真的很不好意思，已經致電向董事長致歉。

新生里長曾國益還原當天狀況，他說，當天蔣萬安市長因為接著要逐桌敬酒，請他協助將甘蔗從舞台上接下來，因此請里辦志工幫忙接手。

曾里長說，活動結束後，志工順手將甘蔗帶回餐會座位，後來餐會結束時，一時疏忽忘了帶走因此才留在現場，沒有所謂「丟在路邊」，也親自向董事長表達不好意思。