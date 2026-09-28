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發言團隊人事異動！蔣萬安副發言人葉向媛請辭獲准 前女主播接任副發言人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
選前61天，台北市長蔣萬安（中）今天出席選舉行程，傍晚北市府也表示，蔣市府發言人團隊也有相關人事調整。記者許正宏／攝影
選前61天，台北市長蔣萬安（中）今天出席選舉行程，傍晚北市府也表示，蔣市府發言人團隊也有相關人事調整。記者許正宏／攝影

選戰倒數61天，台北市蔣萬安發言人團隊人事異動，北市府今天表示，北市府副發言人葉向媛因個人生涯規畫，已請辭獲准，由北市觀傳局機要秘書陳思錡接任副發言人。

2026九合一選舉

北市府表示，陳思錡畢業於輔仁大學新聞學系，曾任年代與壹電視的政治記者及主播，亦曾參與節目製作，熟悉媒體事務與新聞溝通。

北市府表示，陳思錡任職觀傳局期間，協助推動臺北市演唱會應援等多項大型活動。未來將參與市政宣傳及社群行銷規劃，並以副發言人角色，持續協助強化市政溝通。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 發言人 北市 觀傳局

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