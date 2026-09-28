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發言團隊人事異動！蔣萬安副發言人葉向媛請辭獲准 前女主播接任副發言人
選戰倒數61天，台北市長蔣萬安發言人團隊人事異動，北市府今天表示，北市府副發言人葉向媛因個人生涯規畫，已請辭獲准，由北市觀傳局機要秘書陳思錡接任副發言人。
北市府表示，陳思錡畢業於輔仁大學新聞學系，曾任年代與壹電視的政治記者及主播，亦曾參與節目製作，熟悉媒體事務與新聞溝通。
北市府表示，陳思錡任職觀傳局期間，協助推動臺北市演唱會應援等多項大型活動。未來將參與市政宣傳及社群行銷規劃，並以副發言人角色，持續協助強化市政溝通。
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