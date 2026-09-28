中庄仔福德宮送甘蔗 綠委爆蔣萬安「棄置在廟旁」？里長還原真相

台北市長蔣萬安上周六與民進黨參選人沈伯洋先後出席中山區中庄仔福德宮「福德正神聖誕千秋晚宴」，廟方均送上甘蔗預祝當選，不過民進黨立委爆料，稱廟方送給蔣萬安的甘蔗當天被蔣「棄置在廟旁」，在地里長還原當天狀況，表示當天蔣萬安沒有所謂「丟在路邊」。

新生里長曾國益還原當天狀況，表示當天蔣萬安市長因為接著要逐桌敬酒，請他協助將甘蔗從舞台上接下來，因此請里辦志工幫忙接手。

曾里長說，活動結束後，志工順手將甘蔗帶回餐會座位，後來餐會結束時，一時疏忽忘了帶走因此才留在現場，沒有所謂「丟在路邊」，也親自向董事長表達不好意思。

蔣萬安、沈伯洋日前先後到中山區中庄仔福德宮參加「福德正神聖誕千秋晚宴」，因廟方均送蔣、沈甘蔗預祝當選，不過因為給蔣的甘蔗幾乎全是節，也引發熱議。蔣萬安昨天受訪表示，昨天回到中山區，就像回到娘家一樣，跟所有的老朋友、老鄰居見面，也謝謝大家給他滿滿的熱情、鼓勵和支持。