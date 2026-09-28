蘇巧慧偕張錦豪汐止成立競總 提出串聯南港打造智慧生醫廊帶

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天偕同黨議員張錦豪成立汐止聯合競總，提出多項願景，包括串聯南港打造智慧生醫產業廊帶，及推動白匏湖生態園區社宅、運動設施等。

蘇巧慧、張錦豪今天下午舉行汐止聯合競選總部成立大會，兩人一同進場，上百支持者夾道熱烈歡迎，前立委陳柏惟、新北市議員戴瑋姍、馬見等人都到場力挺。

蘇巧慧說，汐止緊鄰台北南港、連接基隆，也通往北海岸，未來她要把「跨域」轉化成汐止最大優勢。南港擁有生技醫療研發能量，汐止則有精密製造的產業基礎，未來將串聯兩地，以汐止為核心打造「新北智慧生醫產業廊帶」。

蘇巧慧表示，同時也將盤整基隆河谷沿線土地，引導既有工業區及貨櫃場轉型，導入研發與科技產業，創造更多在地工作機會。交通方面則持續推進捷運汐東線、基隆捷運等。除了產業發展，她也會與張錦豪共同推動「白匏湖生態園區」的社會住宅與運動設施興建、持續擴大翡翠水庫支援汐止的供水量能，並推動汐止分局老舊宿舍更新，增設地下停車空間。

蘇巧慧提及，張錦豪本身是馬拉松好手，更將這份堅持不懈精神展現在地方問政，從學生免費營養午餐、學校棒球隊練習環境改善，到汐止居民用水、停車等議題，兩人都曾深入討論、推進，盼未來兩人能並肩努力，讓汐止繼續向前。