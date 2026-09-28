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中秋連假選戰升溫！董森堡拋「投資未來」大計 吳佩雯端醫療福利牌

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員董森堡今日在金城鎮成立競選總部，金門縣長參選人李文良與梁文韜都到場力挺，為董森堡加油，會後與支持者合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡今日在金城鎮成立競選總部，金門縣長參選人李文良與梁文韜都到場力挺，為董森堡加油，會後與支持者合影。記者蔡家蓁／攝影

中秋連假期間，金門地方選戰氣氛升溫，縣議會東、西半島兩名現任「大砲型」議員董森堡、吳佩雯接連成立競選服務處，正式啟動連任布局。董森堡以「補償過去，更要投資未來」為主軸，從財政、土地、人才、產業到環境提出下一階段發展藍圖；吳佩雯則聚焦醫療、福利、交通及青年創業，訴求延續上任2年多來的問政成果。

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董森堡在今天的競選總部成立活動中表示，金門財政經歷多年赤字及短絀壓力後，正逐步出現改善契機，根據縣府116年度總預算概算，歲入188億元、歲出167億元，帳面出現21億元歲計賸餘，主要受惠中央統籌分配稅款增加。不過他認為，財政改善「喜憂參半」，除了把握資源增加的機會，更要留意對中央財源依賴升高的風險，不能因短期寬裕而失去財政紀律。

回顧8年議員任期，董森堡表示，自己長期關注公共財政、閒置公有空間、環境生態及文化資產，主張嚴格審查非必要、低效益重大工程，檢討不當追加預算，並盤點戰地史蹟、傳統聚落及閒置公有營區，轉型為社區公共空間及青年創生基地。

面對下一階段，他認為金門真正欠缺的可能不是更多建築，而是「願意留下來的人」，因此提出《金門人口發展政策白皮書》，從青年、專業人才、醫療長照人力，到住宅、教育、交通及公共服務，建立完整人口戰略。

其中最具話題性的政見，是「金門學童專屬未來帳戶」，構想針對18歲以前設籍金門的學童，每月由政府提撥3000元，作為未來教育、職涯培訓或創業基金。他強調，這不是單純補助，而是把今天的財政資源轉化為明天的人才投資，鼓勵孩子外出學習後，未來帶著專業返鄉。

董森堡另主張盤點公有土地、活化閒置空間，推動青年成家及居住減壓，並結合高齡社會需求，發展「高齡宜居、青銀共居」社區；同時強化醫護、社工、長照、專業技術及數位工作者等多元人才留任機制。

他將整套政策概括為「土地養產業、產業養人才、人才帶人口、人口創造內需、內需支持產業」，強調「補償過去」是處理多年累積的公共建設、閒置空間、環境與人口問題，「投資未來」則是把資源投入人才、教育、人口、產業、土地與環境。

同樣拚連任的吳佩雯，則於26日在金湖鎮塔后服務處舉辦競選總部成立茶會。她表示，上任2年多來持續關注生育、醫療、勞動權益、公務員保障及對外交通，未來若獲得連任，將把尚未完成的政策列為下一階段問政重點，包括強化醫療資源、推動癌症醫療專區、提高65歲以上長者敬老津貼，以及強化國中小外語與科技教育。

吳佩雯也將青年創業、觀光、交通及農畜產業列為重點，主張撙節非必要支出，把節省的資源回饋縣民，並持續爭取更便利的訂票及返台交通、推動青年產業發展，以及持續監督牲畜防疫管理，爭取早日恢復生牛羊肉輸台政策。

吳佩雯競總成立茶會，包括前縣長楊鎮浯夫婦、副議長歐陽儀雄、議員董森堡、金湖鎮長參選人陳向鑫及地方人士到場致意。隨著中秋連假選舉活動密集登場，金門東、西半島兩名現任議員同步啟動連任布局，也讓地方議員選戰提前增添話題性。

金門縣議員吳佩雯（左三）在金湖鎮塔后服務處舉辦競選總部成立茶會，包括金門前縣長楊鎮浯（右一）、縣議員董森堡（左二）、金湖鎮長參選人陳向鑫（左一）都到場為吳佩雯拼連任加油。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員吳佩雯（左三）在金湖鎮塔后服務處舉辦競選總部成立茶會，包括金門前縣長楊鎮浯（右一）、縣議員董森堡（左二）、金湖鎮長參選人陳向鑫（左一）都到場為吳佩雯拼連任加油。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議員吳佩雯（左）26日在塔后服務處舉辦競總成立茶會，正式宣布投入下一屆縣議員選舉、爭取連任，金門縣副議長歐陽儀雄（中）也到場致意。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員吳佩雯（左）26日在塔后服務處舉辦競總成立茶會，正式宣布投入下一屆縣議員選舉、爭取連任，金門縣副議長歐陽儀雄（中）也到場致意。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議員董森堡（中左）今日在金城鎮成立競選總部，關心地方生態的洪清漳（中右）老師也現身力挺。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡（中左）今日在金城鎮成立競選總部，關心地方生態的洪清漳（中右）老師也現身力挺。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議員董森堡今日提出連任核心政見「補償過去，更要投資未來」，強調面對金門財政逐步回穩的新局面，不能只是增加支出，而應將有限的公共資源轉化為長期發展動能。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡今日提出連任核心政見「補償過去，更要投資未來」，強調面對金門財政逐步回穩的新局面，不能只是增加支出，而應將有限的公共資源轉化為長期發展動能。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議員董森堡今日在金城鎮成立競選總部，現場的支持者一起高喊「凍蒜」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡今日在金城鎮成立競選總部，現場的支持者一起高喊「凍蒜」。記者蔡家蓁／攝影

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