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蔣萬安輔選謝國樑 童子瑋：民調反映基隆市長應換人

中央社／ 基隆28日電
國民黨台北市長蔣萬安今天前往基隆，為同黨籍爭取連任的基隆市長謝國樑輔選，呼籲選民繼續支持，讓台北市、基隆市都能再勝選。聯合報系資料照
國民黨台北市長蔣萬安今天前往基隆，為同黨籍爭取連任的基隆市長謝國樑輔選，呼籲選民繼續支持，讓台北市、基隆市都能再勝選。聯合報系資料照

國民黨台北市長蔣萬安今天前往基隆，為同黨籍爭取連任的基隆市長謝國樑輔選，呼籲選民繼續支持，讓台北市、基隆市都能再勝選。

2026九合一選舉

民進黨基隆市長參選人童子瑋引用民間民調相關數據，強調他的支持度已高於謝國樑，更有48.9%受訪者同意「換人做做看」，數字反映市民對市政改變的期待，接下來他會持續勤走基層，提出更多建設規劃。

蔣萬安今天與謝國樑共同走訪基隆市安樂市場，宣告「國安連線」再度合體，爭取選民支持。

蔣萬安致詞時說，基隆每天平均有11萬通勤人口往返台北，所以基北北桃一定要協同治理，打一場團體戰。

蔣萬安說，2年前謝國樑面臨遭罷免危機，他當時也到基隆力挺謝國樑，最後讓謝國樑度過難關，並持續帶領基隆市政往前邁進。今天他們2人也要用4年具體施政成果，來爭取選民的認同，希望台北市、基隆市都能再贏一次。

謝國樑表示，基隆市與台北市同屬緊密生活圈，北基近年透過跨域合作累積多項治理經驗，未來期盼進一步深化交通、產業及生活服務等面向合作，持續提升北基共同生活圈的便利性與整體發展。

童子瑋今天成立七堵區後援會，地方支持者到場力挺。童子瑋表示，選戰進入最後階段，最新民調所呈現的變化，對團隊來說不是鬆懈的理由，而是提醒大家還有更多工作要進行。

他強調，這場選舉最重要的，是讓市民透過不同政策與治理方式，決定基隆未來4年的方向。

童子瑋指出，七堵的發展也會是未來城市規劃的重要一環。未來他將持續推動捷運建設、增建國民運動中心及活化百福公園等地方建設，希望從交通、運動休閒與公共空間等面向，逐步改善七堵居民的生活品質，並讓七堵在基隆整體發展中扮演更重要的角色。

2026九合一選舉 基隆市選舉 謝國樑 蔣萬安 童子瑋

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