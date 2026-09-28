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「狸貓換太子」成話題 蔣萬安認同沈伯洋觀點：高格調選戰才是台北市民期待

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台北市長蔣萬安和基隆市長謝國樑今到基隆安樂市場拜票，宣布「國安連線」再次啟動，爭取勝選。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安和基隆市長謝國樑今到基隆安樂市場拜票，宣布「國安連線」再次啟動，爭取勝選。記者潘俊宏／攝影

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋，不贊成網路上暗諷競選手、台北市長蔣萬安身世的「狸貓換太子」演出。蔣今天回應，非常認同沈指過去、家人和身世，都不應成為選項主軸，市政才是的觀點，他有信心市民會選擇穩健，他的腳步不會停下，會繼續努力為大家服務。

2026九合一選舉

日前在台南上演引發熱烈回響，替前總統陳水扁女兒陳幸妤婚變抱不平「鍘美藝術節」落幕後，網路上有人提出複製「鍘美藝術節」，在台北市上演「貍貓換太子」，疑在暗諷蔣萬安的身世問題。

消息傳出後成為話題，不少綠營人士對這項倡議難以苟同。沈伯洋昨天出席台北兒少行動「不落蒂聯盟X衣衣不捨小隊聯合倡議」活動時，也直言不贊成，呼籲應回歸市政、能力等議題。

蔣萬安今天到基隆與基隆市長謝國樑宣布啟動「國安連線」，回應媒體詢問此事時說，沈特別提到過去、家人和身世，都不應該成為選戰的主軸，市政才是，這點他非常認同，而且高格調的選戰，是台北市民所期待的。

蔣萬安表示，他一定會用過去四年施政成績單爭取民眾認同，四年來一步一腳印推動各項的建設，包括交通安全改革，畫設全國第一個行人友善區、優先區，展現魄力拆除公館圓還，讓去年A1交通事故死傷人數創下歷史新低。

軌道建設方面，六條捷運線全面動工，今年讓淡水信義線東延到廣慈、奉天公宮站順利通車，明年萬大線一期也將完工通車。整體城市發展部分，任內成功爭取輝達進駐後，結合南港、內科、北士科，打造屬於台北的科技廊帶。

蔣萬安說，選舉要在市政上比較有意義，舉例來說，他支持營養午餐免費， 沈伯洋認為「自費要回來」。他支持兩岸交流，雙城論壇要繼續，但沈認為是破口、沒效益。他和黃仁勳都認為台北經濟發展要提升，需要更多的電力，但沈有不同的看法。這些市政方向及願景的差異，才是市民選擇台北市長的關鍵。

台北市長蔣萬安和基隆市長謝國樑今到基隆安樂市場拜票，宣布「國安連線」再次啟動，爭取勝選。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安和基隆市長謝國樑今到基隆安樂市場拜票，宣布「國安連線」再次啟動，爭取勝選。記者潘俊宏／攝影

沈伯洋 蔣萬安 台北市 2026九合一選舉

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