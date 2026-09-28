金沙競選服務處熱鬧啟動 張國威好人緣現場「三位縣長參選人同框」

今天是中秋節連假的最後一天，無黨籍參選人張國威今天正式啟動金沙區競選服務處，地方宗親、人士及鄉親到場祝賀，金沙鎮長吳有家、縣議員張雲量等人分別送上「戰馬」、粽子等寓意吉祥的賀禮；最受矚目的是，同樣參選縣長的黃世團、梁文韜也現身致意，3名競爭對手同場互動，呈現少見的友善選舉氣氛。

張國威競選團隊以「微風吹起，金門有望」為服務處啟動主軸，現場沒有繁複儀式，反而充滿濃厚地方人情味，金沙鎮張氏宗親會理事長張雲進送上「好彩頭」，青嶼張氏宗親會理事長張水駱授予戰旗，吳有家致贈「戰馬」，張雲量則送上粽子，取「包中」諧音，地方祝福一一到位，也凸顯張國威在金沙的地方連結。

張國威出身青嶼，過去從地方工作、創業一路走來，如今投入縣長選舉，他表示，金沙對自己而言不只是競選版圖，更是成長與生活的重要地方；服務處啟動代表的不是選舉造勢的終點，而是正式走進村里、傾聽地方聲音的開始。

活動另一個焦點，是黃世團、梁文韜同樣到場祝賀，面對縣長選舉競爭，3人仍在現場互相致意、交流，讓原本帶有競爭意味的競選服務處啟動，出現少見的「對手同框」的超和諧畫面。

張國威團隊表示，金門地方不大，選舉期間彼此是競爭者，但投票結束後，大家仍是鄉親、朋友，未來也要共同面對金門發展問題，因此希望選舉可以有競爭、有政策辯論，但不必把彼此變成敵人。

張國威也強調，接下來將持續走入各村里，透過服務處與地方交流，把民眾在生活中遇到的交通、建設、產業及青年發展等問題帶進公共討論，讓政策從地方需求出發。

選在教師節當天，國民黨縣長參選人陳玉珍今天也提出「教育八政見」，以「扎根金門、連結世界、成就孩子的未來」為願景，主打「小班精緻教育、校校具優勢、生生有舞台」。

陳玉珍表示，教育政策首先要「力挺老師」，提出「敬師三好」，從減輕教師負擔、支持教學及照顧教師三方面著手，包括精簡重複填報與不必要會議、補足行政支援人力，並提供教師自主教學、專業成長、健康及心理諮詢等支持。

她並提出扎根在地、接軌國際、智慧學習與AI素養、適性共融、永續實踐、健康樂學及安心幼教等八項教育方向，盼透過制度、硬體、行政、教師增能及學生學習等面向逐步落實。

金門縣長參選人張國威表示，接下來將持續走入各村里，透過服務處與地方交流，把民眾在生活中遇到的交通、建設、產業及青年發展等問題帶進公共討論，讓政策從地方需求出發。圖／民眾提供

無黨籍金門縣長參選人張國威（右）今天正式啟動金沙區競選服務處，縣議員張雲量（左）送上粽子等寓意吉祥的賀禮。圖／民眾提供

無黨籍金門縣長參選人張國威（右）今天正式啟動金沙區競選服務處，金沙鎮長吳有家（左）送上戰馬等寓意吉祥的賀禮。圖／民眾提供