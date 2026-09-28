台南之友後援會掀美食論戰 沈伯洋笑稱：一半人是來報仇

民進黨台北市長參選人沈伯洋今赴大安區出席台南之友後援會，台南市長黃偉哲、台南市長參選人陳亭妃、民進黨立委林俊憲、王定宇等到場。沈伯洋曾說過台南食物太甜引起熱議，陳這次帶台南美食北上，笑說可以味道調整；沈也戲稱今天活動有一半的人可能都是來報仇，但大家喜好的口味、甜鹹不同，正式民主本質。

陳亭妃上台先幫沈伯洋造勢，呼籲在場民眾在拚一點點，用台南人的力量將沈伯洋送到台北市府。但她也不忘調侃，今天要來改變沈伯洋對台南食物的錯誤、不一樣感覺的印象。於是準備了台南的丹丹漢堡、豬舌刈包、春捲等，並馬上餵食沈，沈直說「今天（口味）剛好」。

沈伯洋開玩笑說，要讓場子人多，就要先吵架，所以上禮拜他才說台南食物台甜，「有一半的人都是來報仇的。」而飲食是生活一部分，大家喜好口味、甜鹹不同，就是民主本質。

他不忘酸台北市長蔣萬安所提的火鍋，「如果說台北市像火鍋就不對了，湯底都一樣，加入的東西都會變得一樣。」如果是他會用過往台南人在台北寫下的歷史故事，這才是多元的城市。

沈伯洋也談到最近的民調，他發現台北人認識蔣萬安，就只會投給蔣萬安，但現在如果同時認識蔣萬安和沈伯洋，支持沈伯洋的人比較多；他自嘲用不成熟的犯罪學統計，這代表只要認識沈伯洋就會支持沈伯洋。「現在民調還在追，表示很多人不認識沈。」

他也呼籲在場民眾可以帶親朋好友到活動、造勢現場，「只要帶到有我的場合，剩下交給我，我會說服他。」自己用真誠面對台灣問題，熱愛土生土長的城市，發起肥皂箱活動也不是要挑戰，而是真的希望聽到每個人的意見。

最後，沈伯洋不忘提醒年底選舉也要支持民進黨推出的北市議員參選人，自己一個人的力量有限，議員能夠深入地方了解民意，一起解決問題；「議員疑難雜症都能Line我，我Line都會回。」又再度酸了下蔣萬安。