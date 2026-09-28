影／黃偉哲、陳亭妃帶台南食物北上 當面問沈伯洋「會不會太甜」
民進黨台北市長參選人沈伯洋出席「台南之友挺沈伯洋後援會」成立大會，現場氣氛熱烈，台南市長黃偉哲、民進黨台南市長參選人陳亭妃專程北上站台，與多位民進黨台北市議員及參選人一字排開大團結相挺。
日前因脫口笑稱「台南食物太甜」引發網路討論，沈伯洋致詞時幽默自嘲，自己吸引人潮的絕招就是「吵架大家就會來」，「今天台下大概有一半的台南鄉親是專門跑來找我報仇的」，引來全場哄堂大笑。
為此，台南大家長黃偉哲以行動力挺，特地推著推車帶來滿滿一箱台南特產零食伴手禮，更送上象徵「當選」的當歸以及一把大青蒜預祝勝選；陳亭妃也展現府城人熱情，專程從台南快遞丹丹漢堡炸雞，並端出碗粿、肉燥飯、刈包等經典美食上台，當面笑問沈伯洋「到底會不會太甜」，隨後更贈送自己的競選玩偶，為沈伯洋加油打氣。
沈伯洋表示，飲食習慣與移入歷史是台灣多元文化的珍貴縮影，台灣民主的精神是「和而不同」，大家即便在同一碗中也能包容彼此的甜與鹹。活動最後，沈伯洋牽起陳亭妃的手並帶領全體黨籍議員參選人齊聲振臂高呼凍蒜口號，宣示攜手拼搏年底首都選戰。
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