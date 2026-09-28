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宜蘭社大師生後援會逾200師生相挺 創校校長張捷隆現身支持林國漳

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭社大師生挺國漳後援會成立大會。圖／林國漳陣營提供
宜蘭社大師生挺國漳後援會成立大會。圖／林國漳陣營提供

今天教師節，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳「社大師生後援會」舉行成立大會，宜蘭與羅東社區大學創校校長張捷隆擔任後援會總會長，在社大授課超過20年的鄭宇迪老師及生活與法律課程班代黃志豐共同出任會長，多位在社大春風化雨多年的資深名師擔任顧問，現場超過200位師生相挺。

2026九合一選舉

林國漳表示，從2000年踏上社大講台以來，即使平常律師業務繁忙，但每當看見學員專注求知的眼神與熱情，就讓他充滿動力，社區大學最可貴是大家放下年齡、立場與黨派，純粹為了熱愛學習而聚在一起，展現公民參與；如今他從講台走向承擔全縣未來的選戰，絕非為了個人權力，而是期盼把這份深耕基層的教育與專業熱忱回饋給宜蘭。

創校校長張捷隆致詞盛讚林國漳正直溫和，30年來在基層默默付出就像注入蘭陽平原「暖流」，回憶在20幾年前力邀林國漳開辦生活法律課程，林可以把艱澀的條文轉化為生活智慧，是一位優良教師；社大陳財發老師表示，林國漳提出「從文化立縣走向文化治縣」的願景令人動容，期盼未來由林國漳落實文化治縣，透過在地文資的重建活化與扎根教育，將本土文化代代傳承。

後援會會長鄭宇迪老師強調，宜蘭面臨關鍵轉折，這場選戰不只是爭取勝選，更是「新的啟蒙運動」，攸關20年、30年後的宜蘭長遠面貌；擔任班代的黃志豐會長表示，接到接任會長的重託後，他翻出當年泛黃的通訊錄，一通通電話親自撥打，許多同學一聽到是林國漳要參選，都義不容辭趕來相挺。

現場特別播放黃鈺書律師感念恩師啟蒙的紀錄影片，真摯的訪談引發共鳴與感動，現場超過200位師生揮舞旗幟，齊聲高呼當選。

學生代表獻花給林國漳。圖／林國漳陣營提供
學生代表獻花給林國漳。圖／林國漳陣營提供

宜蘭與羅東社區大學創校校長張捷隆擔任後援會總會長。圖／林國漳陣營提供
宜蘭與羅東社區大學創校校長張捷隆擔任後援會總會長。圖／林國漳陣營提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳

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