張嘉郡、黃尤美斗六聯合競總成立 拚矽品二期、鐵路高架化

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡、斗六市長參選人黃尤美今天成立斗六聯合競選總部，現場湧入上千名支持者，縣長張麗善、藍白立委及地方人士到場站台。張嘉郡喊出與黃尤美攜手拚斗六未來發展，將持續爭取高科技產業進駐，包括矽品二期及電動車產業園區，為斗六增加產業與就業機會。

成立大會包括立委許宇甄、丁學忠、民眾黨立委蔡春綢、前立委蔡壁如、國民黨雲林縣黨部主委簡明欽、斗六市長林聖爵等人到場，張嘉郡父親、前縣長張榮味也現身力挺，展現藍白地方支持陣容。

張嘉郡表示，斗六未來發展除了要把城市生活機能做好，更要持續爭取高科技產業進駐，矽品精密已在斗六投資設廠，未來將持續爭取矽品二期，同時完成智慧電動車產業園區規畫，她也提出斗六小巨蛋、雲林美術館及石榴科技實驗中學等構想，擘畫斗六下一個10年發展。

張嘉郡表示，斗六未來發展交通建設也是關鍵，將全力爭取地方期待已久的斗六鐵路高架化；她與黃尤美長期在地方服務，未來希望強化縣、市合作，在建設、交通、教育及城市發展等面向相互配合。

黃尤美表示，她在斗六擔任民意代表28年，長期了解市民需求，希望把28年地方服務經驗帶進市公所，以「行動市長」為目標，讓市政真正落實。她說，地方發展需要「縣市同心」，張嘉郡具有中央視野及資源爭取能力，未來希望透過縣、市合作，讓斗六發展與雲林整體建設相互銜接。

張麗善表示，看到張嘉郡與黃尤美一路走來獲得許多鄉親支持，讓她想起過去參選的經歷，如果沒有地方鄉親支持，就沒有今天的自己，因此一路走來最感謝的就是雲林鄉親。地方建設需要縣府與市公所共同合作，目前斗六市美術館、數位科技圖書館及斗六公園停車場等建設持續推動，希望政策能夠延續，讓雲林持續推動既有建設。

許宇甄表示，黃尤美28年地方服務有目共睹，這次也提出貼出全齡需求的6大政見，希望持續推動斗六發展；林聖爵則表示，希望黃尤美未來能延續斗六市既有建設，持續打造宜居城市。

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡斗六聯合競選總部今成立，其父親、前縣長張榮味（右）也到場力挺。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右）今與斗六市長參選人黃尤美成立斗六聯合競選總部，縣長張麗善（左）陪同進場，獲支持者熱烈迎接。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右）今與斗六市長參選人黃尤美（左）成立斗六聯合競選總部，縣長張麗善（中）陪同進場。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）、斗六市長參選人黃尤美（右）今天成立斗六聯合競選總部。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左三）、斗六市長參選人黃尤美（右四）今天成立斗六聯合競選總部。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣斗六市長參選人黃尤美（如圖）今天與雲林縣長參選人張嘉郡成立斗六聯合競選總部，受到支持者歡迎。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）今與斗六市長參選人黃尤美成立斗六聯合競選總部，進場獲支持者熱烈迎接。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡、斗六市長參選人黃尤美今天成立斗六聯合競選總部。記者陳雅玲／攝影