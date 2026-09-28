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張嘉郡、黃尤美斗六聯合競總成立 拚矽品二期、鐵路高架化

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）、斗六市長參選人黃尤美（右）今天成立斗六聯合競選總部。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）、斗六市長參選人黃尤美（右）今天成立斗六聯合競選總部。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡斗六市長參選人黃尤美今天成立斗六聯合競選總部，現場湧入上千名支持者，縣長張麗善、藍白立委及地方人士到場站台。張嘉郡喊出與黃尤美攜手拚斗六未來發展，將持續爭取高科技產業進駐，包括矽品二期及電動車產業園區，為斗六增加產業與就業機會。

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成立大會包括立委許宇甄、丁學忠、民眾黨立委蔡春綢、前立委蔡壁如、國民黨雲林縣黨部主委簡明欽、斗六市長林聖爵等人到場，張嘉郡父親、前縣長張榮味也現身力挺，展現藍白地方支持陣容。

張嘉郡表示，斗六未來發展除了要把城市生活機能做好，更要持續爭取高科技產業進駐，矽品精密已在斗六投資設廠，未來將持續爭取矽品二期，同時完成智慧電動車產業園區規畫，她也提出斗六小巨蛋、雲林美術館及石榴科技實驗中學等構想，擘畫斗六下一個10年發展。

張嘉郡表示，斗六未來發展交通建設也是關鍵，將全力爭取地方期待已久的斗六鐵路高架化；她與黃尤美長期在地方服務，未來希望強化縣、市合作，在建設、交通、教育及城市發展等面向相互配合。

黃尤美表示，她在斗六擔任民意代表28年，長期了解市民需求，希望把28年地方服務經驗帶進市公所，以「行動市長」為目標，讓市政真正落實。她說，地方發展需要「縣市同心」，張嘉郡具有中央視野及資源爭取能力，未來希望透過縣、市合作，讓斗六發展與雲林整體建設相互銜接。

張麗善表示，看到張嘉郡與黃尤美一路走來獲得許多鄉親支持，讓她想起過去參選的經歷，如果沒有地方鄉親支持，就沒有今天的自己，因此一路走來最感謝的就是雲林鄉親。地方建設需要縣府與市公所共同合作，目前斗六市美術館、數位科技圖書館及斗六公園停車場等建設持續推動，希望政策能夠延續，讓雲林持續推動既有建設。

許宇甄表示，黃尤美28年地方服務有目共睹，這次也提出貼出全齡需求的6大政見，希望持續推動斗六發展；林聖爵則表示，希望黃尤美未來能延續斗六市既有建設，持續打造宜居城市。

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡斗六聯合競選總部今成立，其父親、前縣長張榮味（右）也到場力挺。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡斗六聯合競選總部今成立，其父親、前縣長張榮味（右）也到場力挺。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右）今與斗六市長參選人黃尤美成立斗六聯合競選總部，縣長張麗善（左）陪同進場，獲支持者熱烈迎接。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右）今與斗六市長參選人黃尤美成立斗六聯合競選總部，縣長張麗善（左）陪同進場，獲支持者熱烈迎接。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右）今與斗六市長參選人黃尤美（左）成立斗六聯合競選總部，縣長張麗善（中）陪同進場。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（右）今與斗六市長參選人黃尤美（左）成立斗六聯合競選總部，縣長張麗善（中）陪同進場。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）、斗六市長參選人黃尤美（右）今天成立斗六聯合競選總部。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）、斗六市長參選人黃尤美（右）今天成立斗六聯合競選總部。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左三）、斗六市長參選人黃尤美（右四）今天成立斗六聯合競選總部。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左三）、斗六市長參選人黃尤美（右四）今天成立斗六聯合競選總部。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣斗六市長參選人黃尤美（如圖）今天與雲林縣長參選人張嘉郡成立斗六聯合競選總部，受到支持者歡迎。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣斗六市長參選人黃尤美（如圖）今天與雲林縣長參選人張嘉郡成立斗六聯合競選總部，受到支持者歡迎。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）今與斗六市長參選人黃尤美成立斗六聯合競選總部，進場獲支持者熱烈迎接。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左）今與斗六市長參選人黃尤美成立斗六聯合競選總部，進場獲支持者熱烈迎接。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡、斗六市長參選人黃尤美今天成立斗六聯合競選總部。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡、斗六市長參選人黃尤美今天成立斗六聯合競選總部。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡表示，將持續爭取高科技產業進駐，包括矽品二期及電動車產業園區，為斗六增加產業與就業機會。記者陳雅玲／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡表示，將持續爭取高科技產業進駐，包括矽品二期及電動車產業園區，為斗六增加產業與就業機會。記者陳雅玲／攝影

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