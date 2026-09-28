快訊

蔣友柏50歲求婚後首發聲！突破心魔過關卡：有名有錢不代表成功

人多到關不起門！高鐵人員拿醫藥箱穿越人潮急奔 疑乘客昏倒

亞運拳擊／林郁婷擊敗北韓選手完美復仇 至少銅牌確定連3屆奪牌

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧稱「未反對教師節放假」 黃國昌：為騙票 沒勇氣承認投反對票？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨天晚間出席唐美雲歌仔戲公演活動，並與黨籍議員參選人一同欣賞表演。記者許正宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨天晚間出席唐美雲歌仔戲公演活動，並與黨籍議員參選人一同欣賞表演。記者許正宏／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天回應質疑，指她「沒有反對教師節放假」。 民眾黨主席黃國昌今天表示，當初在「紀念日及節日實施條例」立法過程，民進黨全體立委通通投下反對票，「這些都是鐵一般的事實，現在為了想騙票，連自己做過的事，都沒有勇氣承認了嗎？」

2026九合一選舉

2025年5月9日，立法院三讀通過紀念日及節日實施條例，明定勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天。蘇巧慧今天受訪時說，過去不論在委員會發言或社群發文，從來沒有反對增加國定假日，也沒有反對教師節放假。

「蘇巧慧為什麼愛說謊？」黃國昌稍早在臉書發文表示，今天是9月28日教師節，祝福全體老師們教師節快樂，「謝謝您們在教學現場第一線的付出，台灣民眾黨與我會繼續捍衛教師們的權益，為您們爭取更好的教學環境」，然而看到一則新聞，自己差點沒有噴飯。

黃國昌指出，蘇巧慧聲稱「過去不論在委員會發言或社群發文，從來沒有反對增加國定假日，也沒有反對教師節放假」，到底是忘記還是害怕想起來？當初在「紀念日及節日實施條例」立法過程，民進黨全體立委通通投下反對票，包括今年要參選縣市長的立委蘇巧慧、沈伯洋、何欣純、陳亭妃、賴瑞隆、陳素月、劉建國、王美惠、蔡易餘、陳瑩等人。

黃國昌說，立法院公報白紙黑字都有，蘇巧慧怎麼還敢睜眼說瞎話？「民進黨砍勞工七天假，蘇巧慧一聲不吭；在野黨還勞工五天假，蘇巧慧票投反對」，這些都是鐵一般的事實，然而現在為了想騙票，連自己過去做過的事，都沒有勇氣承認了嗎？

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 教師節 黃國昌 民眾黨 新北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋教師節臉書貼暖文…楊植斗戳破三問題：請沈委員別再問A答B

民進黨反對教師節放假？ 沈伯洋：去脈絡化 人民已厭倦

藍質疑學歷有問題 蘇巧慧：從未自稱博士

蘇巧慧曝父母個性 強調自己「粉紅超跑又溫柔又會衝」

相關新聞

影／英文學歷風波...網挖出游錫堃任內才翻譯錯應對貼文道歉 蔣萬安說話了

台北市長蔣萬安在立法院網站登記的英文學歷風波，延燒數日，對於立法院前院長游錫堃昨稱「躺著也中槍」，有網友翻出，蔣萬安第九屆學歷是法律博士JD翻譯無誤；但到第十屆被翻譯錯誤，認為這是游錫堃任內，游要為自己「發文翻車」道歉。

沈伯洋教師節臉書貼暖文…楊植斗戳破三問題：請沈委員別再問A答B

今天是教師節，民進黨台北市長參選人沈伯洋在臉書分享自己過去當老師的經驗，國民黨北市議員楊植斗在臉書酸「（沈）回憶寫得再動人，也回答不了一個問題：擔任立委之後，你怎麼對待老師的權益？」「如果現在都毫不關心，誰會相信你當市長會照顧老師們？」

立院英文官網仍列蘇巧慧博士 李四川競辦批說謊 蘇還擊：沒說過是博士

民進黨新北市長參選人蘇巧慧遭質疑過去立法院英文簡歷曾登載「SJD, University of Pennsylvania」，蘇巧慧今強調，自己從參選到當選立委，公開資料都載明為美國賓州大學法律碩士、法學博士SJD候選人，「我從來沒有說過自己是博士」。李四川競辦則反擊，第9屆立委英文官網直到今早仍列有「SJD」，要求蘇巧慧說明相關資料是否由本人填寫。

影／不是回報？許淑華、黃國昌同台挺吳淳祐 南投藍白合浮檯面

台灣民眾黨南投市議員參選人吳淳祐今天下午在南投市成立競選總部，民眾黨主席黃國昌與南投縣長許淑華共同站台，許淑華公開替吳淳祐背書，並承諾他當選後提出的議會建議案，縣府將全力支持，力挺新世代投入地方問政。

游錫堃翻車？網翻出蔣萬安立委第一任翻譯正確...第十屆才翻錯應道歉

台北市長蔣萬安在立法院網站登記的英文學歷，近日被發現修改，從「S.J.D.」（法學博士）改為「Juris Doctor（J.D.）」，市府澄清，是立院委託廠商翻譯錯誤、已更正。由於北市研考會主委殷瑋日前上節目時暗指是游錫堃立法院長任內，游錫堃昨也發文回擊稱「躺著也中槍」。

蔣萬安喊Team Taiwan遭綠網軍灌爆...連議員都來酸 游淑慧一句話反嗆

2026名古屋亞運，因有球迷揮舞「Taiwan」字樣毛巾被工作人員制止，台北市長蔣萬安昨在臉書貼文喊話「為台灣加油，不該成為禁忌。」並寫下「Team Taiwan，加油！」想不到蔣萬安該篇貼文，被綠營青鳥網軍灌爆洗版。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。