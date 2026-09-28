蘇巧慧稱「未反對教師節放假」 黃國昌：為騙票 沒勇氣承認投反對票？

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天回應質疑，指她「沒有反對教師節放假」。 民眾黨主席黃國昌今天表示，當初在「紀念日及節日實施條例」立法過程，民進黨全體立委通通投下反對票，「這些都是鐵一般的事實，現在為了想騙票，連自己做過的事，都沒有勇氣承認了嗎？」

2025年5月9日，立法院三讀通過紀念日及節日實施條例，明定勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天。蘇巧慧今天受訪時說，過去不論在委員會發言或社群發文，從來沒有反對增加國定假日，也沒有反對教師節放假。

「蘇巧慧為什麼愛說謊？」黃國昌稍早在臉書發文表示，今天是9月28日教師節，祝福全體老師們教師節快樂，「謝謝您們在教學現場第一線的付出，台灣民眾黨與我會繼續捍衛教師們的權益，為您們爭取更好的教學環境」，然而看到一則新聞，自己差點沒有噴飯。

黃國昌指出，蘇巧慧聲稱「過去不論在委員會發言或社群發文，從來沒有反對增加國定假日，也沒有反對教師節放假」，到底是忘記還是害怕想起來？當初在「紀念日及節日實施條例」立法過程，民進黨全體立委通通投下反對票，包括今年要參選縣市長的立委蘇巧慧、沈伯洋、何欣純、陳亭妃、賴瑞隆、陳素月、劉建國、王美惠、蔡易餘、陳瑩等人。

黃國昌說，立法院公報白紙黑字都有，蘇巧慧怎麼還敢睜眼說瞎話？「民進黨砍勞工七天假，蘇巧慧一聲不吭；在野黨還勞工五天假，蘇巧慧票投反對」，這些都是鐵一般的事實，然而現在為了想騙票，連自己過去做過的事，都沒有勇氣承認了嗎？