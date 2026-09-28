民進黨反對教師節放假？沈伯洋：去脈絡化 人民已厭倦

今天適逢教師節假期，民進黨北市長參選人沈伯洋今出席台南之友後援會，台南市長黃偉哲、台南市長參選人陳亭妃到場。媒體問及，針對教師節放假一案，網路上有民眾指民進黨當初反對。沈回應，當時民進黨有自己的法案版本，而反對國民黨版本就被貼上反國會改革、反對放假，以去脈絡化方式放消息，民眾已厭倦。

沈伯洋說，他自己也是老師，所以先祝大家和自己教師節快樂。他認為，從2024年國會開始，就常常出現類似的訊息，像是國民黨有一個法案的版本，我們也有自己的法案版本，而委員會也會有法案版本，我們有修正動議，當然是要支持我們自己的。

他說，所以只要是反對國民黨的版本，國民黨就會以此做成標題，說民進黨反對國會改革、反對放假，就是用這種去脈絡式的方式放消息，這一招從2024年一開始玩到現在，人民應該已經感受到厭倦。

陳亭妃也說，在快樂的日子做這樣的政治操作很不應該，希望大家看到的是為了教育、幼教努力的老師權利，希望教育能夠讓下一代更有競爭力，這才是最重要的。

她說，用這樣片段、切割式的傷害，讓快樂的教師節，蒙了一層陰影，覺得這是不應該的。