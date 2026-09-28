竹北綠白同框有意涵？邱臣遠：政治可競爭「音樂不分黨派」

民眾黨創黨主席柯文哲與竹北市長參選人邱臣遠，日前在夜市與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方巧遇，昨天邱臣遠與鄭朝方更一度同台合唱，外界解讀是否透露「綠白合」默契？對此，邱臣遠今天回應，政治可以競爭，但音樂不分黨派，強調當天是公開活動，也感謝市公所邀請。

邱臣遠指出，他未來仍會持續推動這類藝文活動，以及相關市政工作，並開大門、走大路，盼所有市民朋友都能度過愉快的中秋佳節。

此外，民眾黨主席黃國昌昨晚在社群平台貼出與國民黨立委羅智強、徐巧芯、洪孟楷等人一同為邱臣遠加油打氣的合照，同樣引發關注。邱臣遠對此表示，非常感謝黃國昌以及多位國民黨立委夥伴，直言當天相談甚歡，其中不少人是他過去在立法院並肩作戰的「戰友」。

邱臣遠提到，近年民眾黨與國民黨無論是在國會改革的推動，或是反罷免工作上的合作，這份信任的累積都得來不易；特別感謝徐巧芯、羅智強、廖偉翔，以及昔日在立法院的同事洪孟楷等人給予的鼓勵與打氣。

邱臣遠說，政治是務實的，但友誼才是歷久彌新，希望大家在這個中秋佳節，都能把這份濃厚的友誼放在心中。