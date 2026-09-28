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竹北綠白同框有意涵？邱臣遠：政治可競爭「音樂不分黨派」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
邱臣遠今天出席湖口鄉新竹縣議員參選人陳岫玫競選服務處成立茶會，呼籲大家集中選票支持陳岫玫。記者郭政芬／攝影
邱臣遠今天出席湖口鄉新竹縣議員參選人陳岫玫競選服務處成立茶會，呼籲大家集中選票支持陳岫玫。記者郭政芬／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲竹北市長參選人邱臣遠，日前在夜市與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方巧遇，昨天邱臣遠與鄭朝方更一度同台合唱，外界解讀是否透露「綠白合」默契？對此，邱臣遠今天回應，政治可以競爭，但音樂不分黨派，強調當天是公開活動，也感謝市公所邀請。

2026九合一選舉

邱臣遠指出，他未來仍會持續推動這類藝文活動，以及相關市政工作，並開大門、走大路，盼所有市民朋友都能度過愉快的中秋佳節。

此外，民眾黨主席黃國昌昨晚在社群平台貼出與國民黨立委羅智強、徐巧芯、洪孟楷等人一同為邱臣遠加油打氣的合照，同樣引發關注。邱臣遠對此表示，非常感謝黃國昌以及多位國民黨立委夥伴，直言當天相談甚歡，其中不少人是他過去在立法院並肩作戰的「戰友」。

邱臣遠提到，近年民眾黨與國民黨無論是在國會改革的推動，或是反罷免工作上的合作，這份信任的累積都得來不易；特別感謝徐巧芯、羅智強、廖偉翔，以及昔日在立法院的同事洪孟楷等人給予的鼓勵與打氣。

邱臣遠說，政治是務實的，但友誼才是歷久彌新，希望大家在這個中秋佳節，都能把這份濃厚的友誼放在心中。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 竹北 鄭朝方 黃國昌 柯文哲

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