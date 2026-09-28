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彰化縣長參選人交鋒！魏平政提長者免健保費 陳素月聚焦教育4方向

中央社／ 彰化28日電
國民黨彰化縣長參選人魏平政（左）28日舉行記者會，提出全縣65歲以上及原住民55歲以上長者健保費免負擔，以及設立「一鄉鎮一公立優質失智日照中心」等政見。圖／魏平政團隊提供（中央社）
國民黨彰化縣長參選人魏平政（左）28日舉行記者會，提出全縣65歲以上及原住民55歲以上長者健保費免負擔，以及設立「一鄉鎮一公立優質失智日照中心」等政見。圖／魏平政團隊提供（中央社）

國民黨彰化縣長參選人魏平政今天公布65歲以上長者健保費免負擔及一鄉鎮一失智日照中心政見；民進黨彰化縣長參選人陳素月聚焦教育4方向；無黨籍邱建富、陳重嘉各主張提高教師節禮金、產業升級。

2026九合一選舉

魏平政今天開記者會提出「幸福長青服務」政見，他表示，未來如當選彰化縣長，全縣65歲以上及原住民55歲以上長者健保費免負擔，推動設立「一鄉鎮一公立優質失智日照中心」，以高齡守護與健康均衡為主軸，並升級長青幸福卡3.0，為長輩增加多元交通選擇，另爭取將老農津貼調升至每月新台幣1萬2000元。

陳素月團隊表示，今天是教師節，日前已發表「教育政策白皮書」，提出「行政減量、專業支持、法律後盾、校園安全」教育4方向，承諾未來落實「一學校一保全」，讓校園安全不再流於口號。

無黨籍彰化縣長參選人邱建富發布新聞稿，主張教師節禮金提高至1000元、校園行政AI化、增加心理師與社工等政見，減輕教師行政負擔，並推動一校一特色、技職產學合作及AI教育、成立彰化縣創造力發明中心。另主張中央生育補助10萬元、彰化再加碼10萬元，童萌卡擴大至0到6歲，且點數提高至1萬2000點等，降低家庭教育負擔。

無黨籍彰化縣長參選人陳重嘉在臉書（Facebook）表示，產業需要升級，也應按照各鄉鎮市的優缺點重新規劃，並安置居民。他提出透過臨時社宅容許將民眾移出老舊沒落巷弄藉以進行都更，同時達到產業升級目標。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 陳素月 邱建富

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