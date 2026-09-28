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民眾黨陳岫玫競總成立 徐欣瑩派人致意…柯文哲：最好鄭朝方也來

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
陳岫玫今天成立競選總部，並由柯文哲、邱臣遠率「民眾竹縣隊」提名人共同誓師。記者郭政芬／攝影
陳岫玫今天成立競選總部，並由柯文哲、邱臣遠率「民眾竹縣隊」提名人共同誓師。記者郭政芬／攝影

民眾黨新竹縣湖口鄉縣議員參選人陳岫玫競選總部今天成立，民眾黨創黨主席柯文哲、新竹黨部主委邱臣遠出席站台，徐欣瑩競選團隊幹部也到場簽到致意，引發「藍白合」聯想。柯文哲表示，，既然是來支持陳岫玫，「當然歡迎」，甚至希望鄭朝方也能派人來支持。

2026九合一選舉

陳岫玫今天成立競選總部，並由柯文哲、邱臣遠率「民眾竹縣隊」提名人共同誓師。前新竹縣議員陳鐵木、湖口鄉長參選人陳美仁也到場致意。陳岫玫表示，未來進入議會後，將發揮法規審查及預算把關專業，落實理性監督，推動地方公共建設與教育環境。

日前竹北市長藍白合破局，藍營與民眾黨互動受到關注，今天徐欣瑩競選團隊幹部到場致意，柯文哲對此表示「任何人來支持陳岫玫都歡迎，「最好鄭朝方也派人來，大家支持她不是很好嗎？人家要來支持你，難道我們還可以拒絕？」

對於近期民進黨新竹縣長參選人鄭朝方積極爭取民眾黨支持者，柯文哲表示，選舉本來就要「朋友多、敵人少」，爭取最大多數支持很正常。他認為鄭朝方政治光譜廣，雖是民進黨籍，但父親鄭永金曾任國民黨新竹縣長，加上鄭朝方也會彈琴、唱歌，「樣子就很像民眾黨的style」，因此具有跨藍綠白的特質。

柯文哲表示，當時黃國昌就曾說「要合作才有機會贏」，因此不能只看一時選票，後續言論及互動都可能影響整合，「每講一句得罪一批人，到最後就垮掉。」他強調，政治要「下圍棋，不是下象棋」，這些經驗未來都會成為選戰教材。

針對日前他到湖口夜市時，傳出徐欣瑩人馬曾打聽他是否離開後才進入夜市，媒體詢問若徐欣瑩主動與他見面是否方便，柯文哲笑說，政治人物EQ要高，對方既然來支持、打氣，就應該說謝謝，

柯文哲也說，鄭朝方的EQ就高，當天看到他在現場觀察一下後便上前握手，「我當然就要跟他說謝謝」。

民眾黨新竹縣湖口鄉縣議員參選人陳岫玫競選總部今天成立。記者郭政芬／攝影
民眾黨新竹縣湖口鄉縣議員參選人陳岫玫競選總部今天成立。記者郭政芬／攝影

陳岫玫表示，未來進入議會後，將發揮法規審查及預算把關專業，落實理性監督，推動地方公共建設與教育環境。記者郭政芬／攝影
陳岫玫表示，未來進入議會後，將發揮法規審查及預算把關專業，落實理性監督，推動地方公共建設與教育環境。記者郭政芬／攝影

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 徐欣瑩 柯文哲 民眾黨 邱臣遠

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