沈伯洋教師節臉書貼暖文…楊植斗戳破三問題：請沈委員別再問A答B

今天是教師節，民進黨台北市長參選人沈伯洋在臉書分享自己過去當老師的經驗，國民黨北市議員楊植斗在臉書酸「（沈）回憶寫得再動人，也回答不了一個問題：擔任立委之後，你怎麼對待老師的權益？」「如果現在都毫不關心，誰會相信你當市長會照顧老師們？」

楊植斗說，第一、「教師節放假，你投下反對票。」楊說，去年立法院通過修法，讓教師節成為國定假日，沈伯洋卻對包含教師節放假的版本投下反對票。事後沈說，反對的是修法版本和程序。楊問「好，那就請你講清楚：你到底支不支持教師節放假？如果不滿意當時的版本，你提出了什麼能讓老師放假的替代方案？」不能投完反對票，再用一長串理由迴避表決結果。

楊植斗第二問「停砍公教年金，你站在反對的一方？」楊植斗說，退休保障，是許多老師投入教育工作時對未來的基本期待。反對停止逐年調降教師退休所得的人，更有責任說明：你認為應該調降到什麼程度？物價上漲、退休生活的壓力，又要如何處理？

楊植斗指出第三點「校事會議的爭議，你打算怎麼解決？」楊說，基層教師反映，部分案件有濫訴、小案大辦、調查冗長的問題；教育部修正制度後，教師團體仍持續提出質疑。這不是一句「老師很辛苦」就能帶過的事。沈伯洋既然曾談教師工作繁重，就請說明：你支持怎樣的案件分流與調查程序？如何同時保障學生權益及教師的程序權利？身為立委，你準備提出什麼具體作為？

沈「當過老師，不代表擔任立委後就自然站在老師這邊。」楊植斗表示，沈伯洋不要在教師節只談自己的回憶，「請正面回答這三個問題，別再問A答B。」基層教師要看的不是你個人的小故事，而是你有沒有真正做出具體行動，把他們的權益放在心上。