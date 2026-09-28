快訊

蔣友柏50歲求婚後首發聲！突破心魔過關卡：有名有錢不代表成功

人多到關不起門！高鐵人員拿醫藥箱穿越人潮急奔 疑乘客昏倒

亞運拳擊／林郁婷擊敗北韓選手完美復仇 至少銅牌確定連3屆奪牌

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧曝父母個性 強調自己「粉紅超跑又溫柔又會衝」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今上午前往桃園兔子坑詹公祖廟舉行「新北詹姓宗親後援會」成立大會，數百名詹姓宗親到場力挺。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今上午前往桃園兔子坑詹公祖廟舉行「新北詹姓宗親後援會」成立大會，數百名詹姓宗親到場力挺。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今上午前往桃園兔子坑詹公祖廟舉行「新北詹姓宗親後援會」成立大會，數百名詹姓宗親到場力挺。蘇巧慧致詞時提到，母親是詹家女兒，爸爸蘇貞昌則是詹家女婿，自己與詹姓宗親有深厚情誼，父親「衝衝衝」的個性，加上詹家「溫柔又堅韌」的特質，兩者結合成為現在的自己是「粉紅超跑又溫柔又會衝！」

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，桃園兔子坑詹公祖廟不只是地方信仰中心，也是北台灣詹姓宗親重要的開台祖廟，今天能在這裡獲得宗親支持，對她而言格外有意義。

她說，媽媽就是詹家女兒，也是詹姓宗親會永久會員，多年來默默照顧三個女兒長大，之後重新拿起畫筆，把對家人與土地的感情畫進作品，也走進社區照顧需要的孩童，展現「溫柔又堅韌」的詹家精神。

她也提到，父親蘇貞昌當年以「詹家女婿」身分，從擔任台北縣長時期就與宗親往來密切，而自己投入政治後，這10年來也幾乎場場宗親活動都會出席，與大家建立深厚情誼。感謝宗親長期以來的支持，也感謝大家今天到場相挺，成為她前進新北的堅強後盾，盼所有詹姓宗親團結支持蘇巧慧，讓「詹家出市長！」。

活動尾聲，蘇巧慧現場獻唱「粉紅超跑」，她笑說，詹家人的特質就是溫柔又有韌性的粉紅色，媽媽是詹家女兒，爸爸蘇貞昌則是「衝衝衝」，「兩個結合就是現在的我，粉紅超跑又溫柔又會衝！」

蘇巧慧表示，今天現場有長輩、青年，也有帶著孩子的家長及各行各業的朋友，她已深耕新北超過10年，擔任3屆立委，對地方現況與需求相當了解，因此陸續提出涵蓋不同年齡與族群的具體政見。

今天適逢教師節，蘇巧慧也再次提出教師政策，包括提高教師節禮金至每年2000元、編列假日出勤加班費、落實校園案件分流處理及溝通先行，並推動行政減量「一年有感」，盼成為老師最堅實的靠山。

蘇巧慧表示，新時代的市長必須聚合各界專業，用新方法解決老問題。選戰倒數61天，她會持續傾聽基層聲音、全力衝刺，希望用新觀念、新方法解決新北長期累積的老問題，帶領新北大步迎向新時代。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今上午前往桃園兔子坑詹公祖廟舉行「新北詹姓宗親後援會」成立大會，數百名詹姓宗親到場力挺。圖／蘇巧慧競選辦公室提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今上午前往桃園兔子坑詹公祖廟舉行「新北詹姓宗親後援會」成立大會，數百名詹姓宗親到場力挺。圖／蘇巧慧競選辦公室提供

2026九合一選舉 新北市選舉 粉紅超跑 蘇巧慧 蘇貞昌 民進黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘇巧慧稱沒反對教師節放假 李四川：為何三讀投反對票？

影／聲援蔣萬安 李四川：蘇巧慧學歷民進黨雙標不吭一聲

藍質疑學歷有問題 蘇巧慧：從未自稱博士

讚陳素月農家出身「最了解」 賴總統：若當選彰化縣長必照顧農民

相關新聞

影／英文學歷風波...網挖出游錫堃任內才翻譯錯應對貼文道歉 蔣萬安說話了

台北市長蔣萬安在立法院網站登記的英文學歷風波，延燒數日，對於立法院前院長游錫堃昨稱「躺著也中槍」，有網友翻出，蔣萬安第九屆學歷是法律博士JD翻譯無誤；但到第十屆被翻譯錯誤，認為這是游錫堃任內，游要為自己「發文翻車」道歉。

沈伯洋教師節臉書貼暖文…楊植斗戳破三問題：請沈委員別再問A答B

今天是教師節，民進黨台北市長參選人沈伯洋在臉書分享自己過去當老師的經驗，國民黨北市議員楊植斗在臉書酸「（沈）回憶寫得再動人，也回答不了一個問題：擔任立委之後，你怎麼對待老師的權益？」「如果現在都毫不關心，誰會相信你當市長會照顧老師們？」

立院英文官網仍列蘇巧慧博士 李四川競辦批說謊 蘇還擊：沒說過是博士

民進黨新北市長參選人蘇巧慧遭質疑過去立法院英文簡歷曾登載「SJD, University of Pennsylvania」，蘇巧慧今強調，自己從參選到當選立委，公開資料都載明為美國賓州大學法律碩士、法學博士SJD候選人，「我從來沒有說過自己是博士」。李四川競辦則反擊，第9屆立委英文官網直到今早仍列有「SJD」，要求蘇巧慧說明相關資料是否由本人填寫。

影／不是回報？許淑華、黃國昌同台挺吳淳祐 南投藍白合浮檯面

台灣民眾黨南投市議員參選人吳淳祐今天下午在南投市成立競選總部，民眾黨主席黃國昌與南投縣長許淑華共同站台，許淑華公開替吳淳祐背書，並承諾他當選後提出的議會建議案，縣府將全力支持，力挺新世代投入地方問政。

游錫堃翻車？網翻出蔣萬安立委第一任翻譯正確...第十屆才翻錯應道歉

台北市長蔣萬安在立法院網站登記的英文學歷，近日被發現修改，從「S.J.D.」（法學博士）改為「Juris Doctor（J.D.）」，市府澄清，是立院委託廠商翻譯錯誤、已更正。由於北市研考會主委殷瑋日前上節目時暗指是游錫堃立法院長任內，游錫堃昨也發文回擊稱「躺著也中槍」。

蔣萬安喊Team Taiwan遭綠網軍灌爆...連議員都來酸 游淑慧一句話反嗆

2026名古屋亞運，因有球迷揮舞「Taiwan」字樣毛巾被工作人員制止，台北市長蔣萬安昨在臉書貼文喊話「為台灣加油，不該成為禁忌。」並寫下「Team Taiwan，加油！」想不到蔣萬安該篇貼文，被綠營青鳥網軍灌爆洗版。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。