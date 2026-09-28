蘇巧慧曝父母個性 強調自己「粉紅超跑又溫柔又會衝」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今上午前往桃園兔子坑詹公祖廟舉行「新北詹姓宗親後援會」成立大會，數百名詹姓宗親到場力挺。蘇巧慧致詞時提到，母親是詹家女兒，爸爸蘇貞昌則是詹家女婿，自己與詹姓宗親有深厚情誼，父親「衝衝衝」的個性，加上詹家「溫柔又堅韌」的特質，兩者結合成為現在的自己是「粉紅超跑又溫柔又會衝！」

蘇巧慧表示，桃園兔子坑詹公祖廟不只是地方信仰中心，也是北台灣詹姓宗親重要的開台祖廟，今天能在這裡獲得宗親支持，對她而言格外有意義。

她說，媽媽就是詹家女兒，也是詹姓宗親會永久會員，多年來默默照顧三個女兒長大，之後重新拿起畫筆，把對家人與土地的感情畫進作品，也走進社區照顧需要的孩童，展現「溫柔又堅韌」的詹家精神。

她也提到，父親蘇貞昌當年以「詹家女婿」身分，從擔任台北縣長時期就與宗親往來密切，而自己投入政治後，這10年來也幾乎場場宗親活動都會出席，與大家建立深厚情誼。感謝宗親長期以來的支持，也感謝大家今天到場相挺，成為她前進新北的堅強後盾，盼所有詹姓宗親團結支持蘇巧慧，讓「詹家出市長！」。

活動尾聲，蘇巧慧現場獻唱「粉紅超跑」，她笑說，詹家人的特質就是溫柔又有韌性的粉紅色，媽媽是詹家女兒，爸爸蘇貞昌則是「衝衝衝」，「兩個結合就是現在的我，粉紅超跑又溫柔又會衝！」

蘇巧慧表示，今天現場有長輩、青年，也有帶著孩子的家長及各行各業的朋友，她已深耕新北超過10年，擔任3屆立委，對地方現況與需求相當了解，因此陸續提出涵蓋不同年齡與族群的具體政見。

今天適逢教師節，蘇巧慧也再次提出教師政策，包括提高教師節禮金至每年2000元、編列假日出勤加班費、落實校園案件分流處理及溝通先行，並推動行政減量「一年有感」，盼成為老師最堅實的靠山。

蘇巧慧表示，新時代的市長必須聚合各界專業，用新方法解決老問題。選戰倒數61天，她會持續傾聽基層聲音、全力衝刺，希望用新觀念、新方法解決新北長期累積的老問題，帶領新北大步迎向新時代。