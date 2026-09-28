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曾是副教授…吳宗憲提「教育四磚」行政減壓 敬每位點亮微光的教師

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今天是教師節，吳宗憲在臉書貼文「講台不大，卻連著孩子無限寬廣的未來」，他提出教育四磚、行政減壓，允諾要當教師們最堅強的後盾。圖／吳宗憲陣營提供
今天是教師節，吳宗憲在臉書貼文「講台不大，卻連著孩子無限寬廣的未來」，他提出教育四磚、行政減壓，允諾要當教師們最堅強的後盾。圖／吳宗憲陣營提供

今天是教師節，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲在臉書貼文感謝教師的辛苦付出。他說，自己也曾經在大學兼課擔任教師，老師真的可以改變孩子的人生，尤其是第一線的國中小學老師面對行政報表越來越多、親師溝通越來越困難的壓力，他提出「教育四磚，宜蘭向上」政見，承諾讓老師安心快樂教學。

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吳宗憲在臉書貼文「講台不大，卻連著孩子無限寬廣的未來。我曾在大學兼課教書20幾年，一路從講師教到副教授級。每次看著講台下年輕的臉龐，我很清楚，老師的一句鼓勵，真的能改變孩子的一生」。

他說，自己也曾經在求學路上被老師拉了一把，他認為教育不只授課，而是在孩子迷惘時，有個大人願意陪他往前走。

吳宗憲日前到宜蘭縣教師職業工會與財團法人宜蘭縣教師會座談，聽老師說起教育一線壓力，行政報表越來越多，親師溝通越發困難，校安事件、霸凌、毒品、管教爭議、校事會議調查也讓老師在教學之外承受不少壓力。

根據九大教團的最新調查：中央教育施政滿意度平均只有2.37分，近八成教師給予負面評價。這就是一線教育現場的警訊。

他說，老師守護孩子，縣府必須力挺老師！在教師節這天，他除了獻上感恩祝福，也把「工作安心、教學快樂」當成承諾，提出「教育四磚，宜蘭向上」主張：

●教育專案經費：財劃法128億，第一年5000萬打底。教職員午餐全免；縣府補助專責行政人力；引進正版AI備課工具，協助老師實質減壓。

●教育推動平台：縣長帶頭讓行政減壓。建立常態平台，定期與各校、工會、教師會面對面；繁瑣行政報告減量。

●教育安定環境：專職校安＋每年8萬法律顧問。專職校安人員、義交導護，公職律師與心理諮商師，當老師最強後盾。

●教育相乘發展：轉型不廢校「小校大區・跨校大聯盟」。推動小校特色化、跨校合作、跨區域合作、跨縣市聯盟，讓行政、人力、師資、教材、活動可以互相支援，為宜蘭囝仔搭建更大的舞台。

吳宗憲說，他要向每位無私奉獻的老師致上最高敬意，謝謝您們在講台上的堅持，「老師辛苦了，守護教育環境，這次換我來挺您」。

今天是教師節，吳宗憲在臉書貼文「講台不大，卻連著孩子無限寬廣的未來」，他提出教育四磚、行政減壓，允諾要當教師們最堅強的後盾。圖／吳宗憲陣營提供
今天是教師節，吳宗憲在臉書貼文「講台不大，卻連著孩子無限寬廣的未來」，他提出教育四磚、行政減壓，允諾要當教師們最堅強的後盾。圖／吳宗憲陣營提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲 教育 教師節

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