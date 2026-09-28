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搶攻新手父母選票！高虹安端托育政績牌 擴大假日臨托搶票

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長高虹安年底欲連任，今端出牛肉政績牌搶攻年輕新手父母選票。圖／高虹安競選辦公室提供
新竹市長高虹安年底欲連任，今端出牛肉政績牌搶攻年輕新手父母選票。圖／高虹安競選辦公室提供

新竹市長高虹安年底欲連任，今端出牛肉政績牌搶攻年輕新手父母選票，由競選總部發新聞，強調高虹安本屆上任以來積極落實「0到6歲市府養」政策，推動各項公托、定點臨托計畫，今年再結合私立準公共化托嬰中心資源，擴大假日臨托服務量能，成為家長們最堅實的後盾。

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高虹安競選辦公室指出，高虹安市長本屆上任以來，持續積極擴充公共托育資源，除東區關東公共托嬰中心及香山區內湖公共托嬰中心外，北區兒少家庭福利館新建案、赤土崎多功能館及竹蓮段公辦都更案等，合計10處公托據點，自今年底起將陸續完工啟用。

比對高虹安市長上任前，全新竹市公共托育量能僅49名，如今持續積極布建公共托育據點，整體收托量能較過去提升超過10倍，總收托量能可達535名幼兒。

另外，為持續落實「願婚、敢生、樂養」的施政願景，回應竹市育兒家庭的照顧需求，高虹安持續規畫布建公共托嬰中心，透過盤點公有空間資源及實地會勘，今年已開工的華德福實驗學校舊址2樓建置「內湖公共托嬰中心」，預計成為竹市第5座公共托嬰中心，並於明年3月正式收托，進一步滿足香山地區托育服務量能。

高虹安競辦表示，為提升家長申請定點臨時托育服務的便利性與即時性，並簡化預約流程，高虹安今年3月更結合新竹市數位申辦平台及新竹通APP，推出「定點臨托線上預約」服務，讓家長可透過線上平台快速完成預約，便捷又省時。

為回應家長假日托育需求，高虹安在 2023年4月即先在東區推出假日及夜間定點臨托服務，今年再結合私立準公共化托嬰中心資源，透過公私協力方式擴大假日臨托服務量能。此次共有4家托嬰中心加入假日定點臨托服務行列，各據點運用既有專業托育環境及合格托育人員，提供安全且專業的臨時托育服務，讓家長於假日期間有更安心、便利的托育選擇，歡迎有需要的爸媽多多利用。

此外，市府去年起也同時推動「托嬰中心監視影像雲端化儲存」機制，與中華電信配合，在東區、北區及香山3所公托完成雲端儲存測試，影像可妥善留存1個月且運作穩定，預計於明年擴大輔導全市90家公私立托嬰中心，約1500支攝影鏡頭影像上雲端，強化托育安全及影像保存機制，讓家長更安心，打造友善育兒環境，朝「願婚、敢生、樂養」目標邁進。

新竹市長高虹安年底欲連任，今端出牛肉政績牌搶攻年輕新手父母選票。圖／高虹安競選辦公室提供
新竹市長高虹安年底欲連任，今端出牛肉政績牌搶攻年輕新手父母選票。圖／高虹安競選辦公室提供

2026九合一選舉 新竹市選舉 高虹安 托育 托嬰

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