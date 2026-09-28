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蔣萬安遭指「一稿多用」 沈伯洋回「有講稿不奇怪」：在意的是這一點

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今下午參加台南之友後援會。記者邱書昱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今下午參加台南之友後援會。記者邱書昱／攝影

年底九合一選舉倒數，民進黨台北市長參選人沈伯洋今下午參加台南之友後援會，媒體問及市政辯論、台北市長蔣萬安「一稿多用」。沈伯洋回說，接受媒體採訪、演講場合等，有講稿不奇怪，但有什麼的是稿子內容，如果都在問A答B、內容貼標籤，才是大家在意的事情。

2026九合一選舉

沈伯洋說，希望之後還是能夠有更多市政辯論，要辯論才討論市政的這個出發點，但在前提事實還是要釐清，像是國與國之間的交流，他提出的法案也從來沒有反對交流，一直講的都是風險管理，像是營養午餐，也不是反對免費，而是要品質控管，不要造成學童拉肚子，以及家長能不能自費營養午餐等，都能夠討論。

他說，覺得事實的釐清很很重要，一旦事實釐清，要辯論隨時都歡迎。

媒體也問到，針對有網友翻出蔣萬安「一稿多用」。沈伯洋說，說真的有講稿不是什麼很奇怪的事情，假設今天在接受專訪的時候，有稿子其實也是對於媒體的一個尊重，或者對演講場合的尊重，這個真的沒有什麼。

他說，真的有什麼的是稿子的內容，就是稿子的內容如果都是問A答B，或者稿子內容都在貼標籤，大家在意的是這件事情。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 辯論

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