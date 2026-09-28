莊競程啟動「甜蜜到你家」計畫 中秋連假全面陸戰爭取支持

鎖定中秋連假團圓烤肉之際，民進黨新竹市長參選人莊競程與妻子方心慧啟動「甜蜜到你家」溫馨企畫，親自騎摩托車送上「棉花糖」。此外，把握連假人潮，莊競程也啟動「山海陸戰」，分別到十八尖山、假日花市、大菜市與巨城周邊以及波光市集、竹風漁市拜票，從山到海、從蔬菜到海鮮，全方位爭取支持。

莊競程說，四天連假他與妻子方心慧和念幼稚園大班的兒子全員出動，四處徒步掃街拜票，也算是另種「中秋團圓」，四天連假不敢休息，也不能休息，希望市民能感受到他爭取服務的決心。

至於有網友在社群捕獲騎摩托車跑行程的「野生」莊競程和妻子方心慧。莊競程說，中秋節家家戶戶幾乎都在烤肉賞月，在北區市議員參選人林士凱邀請下，他和妻子共乘摩托車沿路拜票，從市區到南寮，只要看到市民在烤肉，就下車親送甜蜜的「棉花糖」與祝福，也趁機向民眾分享政策願景。

莊競程表示，由於執行「甜蜜到你家」棉花糖計畫天色已晚，他只能暫將兒子「臨托」在東區市議員參選人曾翰揚服務處。他身為爸爸，如何兼顧工作與育兒，也是他每天面對的課題，臨時需要托育時，能不能及時找到協助，對家長相當重要。

莊競程承諾，未來當選後一定會全面盤整資源、廣設親子館；位在關新路的競選總部成立後，也會開放讓小朋友寫功課，讓帶著孩子的家長能享受一個既安心又安全的空間。