邱建富為民眾黨議員參選人站台 黃國昌：仍遵守藍白合作協議

民眾黨彰化和美區議員參選人蘇智弦今天成立競選總部，黨主席黃國昌到場助選，和美鎮長林庚壬祝賀高票當選，無黨籍彰化縣長參選人邱建富也到場打氣並與黃握手致意。黃國昌表示，邱來者是客、參選人來致意是人之常情，但民眾黨與國民黨簽有合作協議，白營仍會說到做到。

由於民眾黨在彰化未推出縣長人選，蘇智弦8月底曾建議民眾黨彰化縣黨部副主席賴銀柱代表白營投入縣長選戰，希望有母雞帶領黨內參選人拉抬選情，但後來無疾而終。賴銀柱今天則指出，對於縣長人選應該「選人不選黨」，行政經驗豐富者才是最佳人選，才能帶領地方改變。

本月23日「黨外在野大聯盟」在彰化市舉辦「救台大行動」宣講活動，為國民黨提名的彰化縣長參選人魏平政造勢，民眾黨彰化縣議員張雪如便到場站台力挺。黃國昌說，他原本有受邀參加，但因另有行程無法出席，感謝張雪如代表民眾黨前往參加。

然而，近期也有不少民眾黨地方公職參選人與支持者也參與邱建富的大型活動，顯示民眾黨小雞在群龍無首的情況下，急需具號召力的母雞帶頭。

黃國昌表示，民眾黨有自身紀律，民眾黨既然與國民黨在縣市長層級上有合作的協議，就會說到做到，因此民眾黨未推出彰化縣長的人選，而是將重點放在讓議員及代表席次最大化。

黃國昌今天也大力推薦23歲的蘇智弦，指出民眾黨集結年輕改革力量，要為彰化地方政治注入新血。過去彰化縣議會已有張雪如、吳偉達兩席，希望順利拿下這一席，讓民眾黨可以在彰化縣議會成立黨團。

民眾黨彰化和美區議員參選人蘇智弦今天成立競選總部，黨主席黃國昌到場助選。記者林敬家／攝影

民眾黨彰化和美區議員參選人蘇智弦今天成立競選總部，黨主席黃國昌到場助選，無黨籍彰化縣長參選人邱建富（黃背心）也到場加油。記者林敬家／攝影