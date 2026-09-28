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沈伯洋參加台南之友後援會 陳亭妃拋「客製甜」邀「洋流」南下

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今下午赴參加台南之友後援會，台南市長黃偉哲（左3）、台南市長參選人陳亭妃（右3）到場力挺。記者邱書昱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）今下午赴參加台南之友後援會，台南市長黃偉哲（左3）、台南市長參選人陳亭妃（右3）到場力挺。記者邱書昱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今下午赴大安區福華文教會館，參加台南之友後援會，台南市長黃偉哲、台南市長參選人陳亭妃等出席。媒體問到下次「洋流」會不會下台南？沈伯洋說，洋流不是他一個人，是代表整個台灣，而城市交流是彼此競爭、合作，笑說雖然口味不同，但整個國家發展上，每個城市強項需求不同。

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沈伯洋笑說，台南的甜是他一直很享受的味道，今天來的過程也非常緊張，因為競選團隊也有很多台南同仁，「今天控麥克風的本身就是台南人，我講錯話可能會被消音。」

媒體問到，黃偉哲和陳亭妃今特地北上站台，是否會將近期的「洋流」帶到台南。沈伯洋說，很希望有這樣的機會，其實「洋流」不是他一個人，是代表整個台灣，大家都想要一種新的治理方式的一種渴求。

他說，所以每到一個城市時，不是講「洋流」而是更多的城市與城市間的交流。尤其六都，每一個城市既競爭又合作，當然彼此之間像是口味不同，都會互相討論，但別忘了在整個國家發展上，每個人在產業發展需求不同、強項也不一樣。」

沈伯洋說，在交流過程中，可以將彼此強項、弱項結合，像每次到高雄都會討論AI，台中交流時會討論綠地，所以今天藉台南之友會的場合，告訴大家彼此合作又競爭。

陳亭妃笑說，今天基本上都把台南美食帶上來，可能沈伯洋過去對台南小吃有種甜的印象，但不知道現在已經有客製化，像是春捲多少糖、刈包多少點調味料，「不能改變台南人對於甜的味道，但是可以符合大家喜歡的味道。」

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