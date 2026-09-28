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影／不是回報？許淑華、黃國昌同台挺吳淳祐 南投藍白合浮檯面

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
民眾黨南投縣議員參選人吳淳祐（右起）競選總部今天成立，黨主席黃國昌、南投縣長許淑華、立委馬文君到場力挺。記者賴香珊／攝影
民眾黨南投縣議員參選人吳淳祐（右起）競選總部今天成立，黨主席黃國昌、南投縣長許淑華、立委馬文君到場力挺。記者賴香珊／攝影

台灣民眾黨南投市議員參選人吳淳祐今天下午在南投市成立競選總部，民眾黨主席黃國昌與南投縣長許淑華共同站台，許淑華公開替吳淳祐背書，並承諾他當選後提出的議會建議案，縣府將全力支持，力挺新世代投入地方問政。

2026九合一選舉

許淑華說，國民黨與民眾黨從2024年開始在國會全面合作，奠定兩黨良好默契與基礎。去年大罷免期間，民眾黨對國民黨「雪中送炭」，尤其看到黃國昌投入各地選戰、替國民黨參選人站台，讓她百感交集。

許淑華說，民眾黨作為全國第三大政黨，也希望在各縣市及議會有所斬獲，培養優秀民意代表。南投政治仍有轉變空間，因此公開為吳淳祐背書，支持新世代民意代表投入地方問政。

她並當場承諾，吳淳祐若當選南投市議員，未來在議會提出的建議案，她都會全力支持。許淑華強調，這不是對民眾黨的回報，而是肯定民眾黨願意長期經營南投、服務地方的態度，這是政黨對地方負責的具體表現，也希望未來能有更多資源共享。

黃國昌則表示，2024年大選期間，有許多南投鄉親站出來支持柯文哲及民眾黨，因此民眾黨始終堅持在南投設置服務處，提供更多地方服務。

談到吳淳祐，黃國昌透露，吳是他親自面試的人選，雖然年輕，但歷練完整，曾擔任國會助理及地方議員服務專員。他表示，自己在吳淳祐身上看到善良、正直，以及願意為鄉親「彎下腰」服務的真誠。

許淑華在吳淳祐競選總部成立大會公開替吳淳祐背書，並承諾當選後全力支持其議會建議案。記者賴香珊／攝影
許淑華在吳淳祐競選總部成立大會公開替吳淳祐背書，並承諾當選後全力支持其議會建議案。記者賴香珊／攝影

民眾黨南投縣議員參選人吳淳祐（右2）競選總部今天成立，黨主席黃國昌（右1）、南投縣長許淑華（右3）到場力挺。記者賴香珊／攝影
民眾黨南投縣議員參選人吳淳祐（右2）競選總部今天成立，黨主席黃國昌（右1）、南投縣長許淑華（右3）到場力挺。記者賴香珊／攝影

2026九合一選舉 南投縣選舉 黃國昌 吳淳祐 許淑華 藍白合

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