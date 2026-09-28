聽新聞
0:00 / 0:00
影／不是回報？許淑華、黃國昌同台挺吳淳祐 南投藍白合浮檯面
台灣民眾黨南投市議員參選人吳淳祐今天下午在南投市成立競選總部，民眾黨主席黃國昌與南投縣長許淑華共同站台，許淑華公開替吳淳祐背書，並承諾他當選後提出的議會建議案，縣府將全力支持，力挺新世代投入地方問政。
許淑華說，國民黨與民眾黨從2024年開始在國會全面合作，奠定兩黨良好默契與基礎。去年大罷免期間，民眾黨對國民黨「雪中送炭」，尤其看到黃國昌投入各地選戰、替國民黨參選人站台，讓她百感交集。
許淑華說，民眾黨作為全國第三大政黨，也希望在各縣市及議會有所斬獲，培養優秀民意代表。南投政治仍有轉變空間，因此公開為吳淳祐背書，支持新世代民意代表投入地方問政。
她並當場承諾，吳淳祐若當選南投市議員，未來在議會提出的建議案，她都會全力支持。許淑華強調，這不是對民眾黨的回報，而是肯定民眾黨願意長期經營南投、服務地方的態度，這是政黨對地方負責的具體表現，也希望未來能有更多資源共享。
黃國昌則表示，2024年大選期間，有許多南投鄉親站出來支持柯文哲及民眾黨，因此民眾黨始終堅持在南投設置服務處，提供更多地方服務。
談到吳淳祐，黃國昌透露，吳是他親自面試的人選，雖然年輕，但歷練完整，曾擔任國會助理及地方議員服務專員。他表示，自己在吳淳祐身上看到善良、正直，以及願意為鄉親「彎下腰」服務的真誠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。