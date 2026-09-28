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影／聲援蔣萬安 李四川：蘇巧慧學歷民進黨雙標不吭一聲

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川，上午前往深坑出席「李四川深坑聯合競選總部」成立大會。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川，上午前往深坑出席「李四川深坑聯合競選總部」成立大會。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川上午前往深坑出席「李四川深坑聯合競選總部」成立大會，李四川抵達時受到民眾熱烈的歡迎，會中李四川致詞時大談在新北市副市長任內對深坑及深坑老街的建設，包含深坑老街連通的平埔橋，老街的建設，隨後也前往深坑老街向店家拜票尋求支持。

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會前李四川受訪，就台北市長蔣萬安立法院英文簡歷由「SJD」改成「JD」引發討論，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在第9屆立委英文簡歷中，也登記為「SJD」。而蘇巧慧昨日表示，在第九屆、第十屆在向立法院繳交的中文學歷履歷表上面，都非常清楚載明是「美國賓州大學法律博士SJD的候選人」，從沒有說過自己是博士。後續因未完成學位便主動自第11屆更直接刪除該經歷據實陳報，應該也沒有什麼好質疑、好做文章的。

就此李四川受訪表示，自己不是當事人，要由蘇巧慧委員好好的說明，為什麼會自己寫這樣子。李四川提到，昨天前立法院長游錫堃也講說，都是立委自己寫，立法院才去公布。

李四川聲援蔣萬安表示，看民進黨在攻擊蔣萬安的學歷，也希望民進黨不要雙標，對於蘇巧慧學歷也不能一聲也不吭。

國民黨新北市長參選人李四川，上午前往深坑出席「李四川深坑聯合競選總部」成立大會。會後前往深坑老街向店家拜票尋求支持。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川，上午前往深坑出席「李四川深坑聯合競選總部」成立大會。會後前往深坑老街向店家拜票尋求支持。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川，上午前往深坑出席「李四川深坑聯合競選總部」成立大會，李四川抵達時受到民眾熱烈的歡迎。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川，上午前往深坑出席「李四川深坑聯合競選總部」成立大會，李四川抵達時受到民眾熱烈的歡迎。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川，上午前往深坑出席「李四川深坑聯合競選總部」成立大會。李四川聲援蔣萬安表示，看民進黨在攻擊蔣萬安的學歷，也希望民進黨不要雙標，對於蘇巧慧學歷也不能一聲也不吭。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川，上午前往深坑出席「李四川深坑聯合競選總部」成立大會。李四川聲援蔣萬安表示，看民進黨在攻擊蔣萬安的學歷，也希望民進黨不要雙標，對於蘇巧慧學歷也不能一聲也不吭。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川，上午前往深坑出席「李四川深坑聯合競選總部」成立大會，李四川抵達時受到民眾熱烈的歡迎。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川，上午前往深坑出席「李四川深坑聯合競選總部」成立大會，李四川抵達時受到民眾熱烈的歡迎。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川，上午前往深坑出席「李四川深坑聯合競選總部」成立大會。會後前往深坑老街向店家拜票尋求支持。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川，上午前往深坑出席「李四川深坑聯合競選總部」成立大會。會後前往深坑老街向店家拜票尋求支持。記者黃義書／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 蔣萬安 民進黨

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