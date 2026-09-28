續推「我眼中的徐欣瑩」CF退休校長肯定徐欣瑩：爭取經費後不邀功

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩官方臉書持續推出「我眼中的徐欣瑩」CF，透過新竹縣在地退休校長與以及徐欣瑩國小老師的真實視角，分享他們眼中的徐欣瑩以及她為地方耕耘、服務鄉親的點滴故事。

新竹縣退休校長王淑蘭分享了她與徐欣瑩私下互動的深刻印象。她指出，一般政治人物的對話往往流於形式、像個過場，但徐欣瑩與她互動時，不僅對教育議題展現出高度興趣，更能敏銳察覺孩子的不同需要，並仔細詢問：「這樣下來，會對孩子有沒有什麼幫助？」

王淑蘭認為，徐欣瑩身為「科技人」，展現出極佳的邏輯脈絡與思考能力，能夠迅速將問題系統化整理，且在爭取地方經費，絕不以「沒錢」為藉口推託，而是認真思考如何協助解決。王淑蘭特別感動的是，徐欣瑩幫忙爭取資源後從不強求站台或邀功，甚至會主動追蹤後續進度，連助理和秘書也都客客氣氣。

王淑蘭認為，新竹縣需要真正了解在地、懂得發掘縣民需求並具備強大執行力的管理者。她相信，擁有工程師頭腦與人本教育思維的徐欣瑩，相當適合擔任一個縣的管理者，能運用科技人的理性優化交通與教育，讓新竹這座擁有一流科技的城市，深化教育底蘊，陪伴下一代自信走向國際舞台。

徐欣瑩的國小老師吳聲祥則回憶徐欣瑩在國小時相當活潑、非常有禮貌，不僅在體育方面展現專長，印象最深刻的是，徐曾主動向老師說，可以帶領同學參加體育比賽檢錄，展現出遠超越同齡人的聰明伶俐與獨立自主。

吳聲祥最欣賞徐欣瑩「實事求是、追根究底」的精神。他提到，過去曾向徐欣瑩反映教育相關問題，事後徐欣瑩不僅特地打了好幾通電話追問原委、了解問題是否解決、是否需要進一步幫忙，「是一位真正為地方服務的人才」。

面對新豐地區長期發展所衍生的交通與觀光建設需求，吳聲祥期盼土生土長、極為重視鄉土的徐欣瑩在當選縣長後，能給予新豐鄉更多支持與資源。徐欣瑩也在影片中感性回應，銘記老師當年帶領大家走上運動場、教會她「拚盡全力與團隊合作」的身教，未來她將帶著恩師的教誨與期許，把新竹當成最大的賽場，全心全意為鄉親謀福利。