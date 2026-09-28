快訊

范冰冰、范丞丞遭追債3億 大陸影視公司怒喊：范小姐請還錢

驚！比爾蓋茲警告 AI落入惡人之手「足以殺死10億人」

貓咪受困高樓外牆 救援人員剛就位「牠一個後空翻」自己上來了

聽新聞
0:00 / 0:00

續推「我眼中的徐欣瑩」CF退休校長肯定徐欣瑩：爭取經費後不邀功

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣退休校長王淑蘭分享了她與徐欣瑩私下互動的深刻印象。圖／徐欣瑩競選團隊提供
新竹縣退休校長王淑蘭分享了她與徐欣瑩私下互動的深刻印象。圖／徐欣瑩競選團隊提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩官方臉書持續推出「我眼中的徐欣瑩」CF，透過新竹縣在地退休校長與以及徐欣瑩國小老師的真實視角，分享他們眼中的徐欣瑩以及她為地方耕耘、服務鄉親的點滴故事。

2026九合一選舉

新竹縣退休校長王淑蘭分享了她與徐欣瑩私下互動的深刻印象。她指出，一般政治人物的對話往往流於形式、像個過場，但徐欣瑩與她互動時，不僅對教育議題展現出高度興趣，更能敏銳察覺孩子的不同需要，並仔細詢問：「這樣下來，會對孩子有沒有什麼幫助？」

王淑蘭認為，徐欣瑩身為「科技人」，展現出極佳的邏輯脈絡與思考能力，能夠迅速將問題系統化整理，且在爭取地方經費，絕不以「沒錢」為藉口推託，而是認真思考如何協助解決。王淑蘭特別感動的是，徐欣瑩幫忙爭取資源後從不強求站台或邀功，甚至會主動追蹤後續進度，連助理和秘書也都客客氣氣。

王淑蘭認為，新竹縣需要真正了解在地、懂得發掘縣民需求並具備強大執行力的管理者。她相信，擁有工程師頭腦與人本教育思維的徐欣瑩，相當適合擔任一個縣的管理者，能運用科技人的理性優化交通與教育，讓新竹這座擁有一流科技的城市，深化教育底蘊，陪伴下一代自信走向國際舞台。

徐欣瑩的國小老師吳聲祥則回憶徐欣瑩在國小時相當活潑、非常有禮貌，不僅在體育方面展現專長，印象最深刻的是，徐曾主動向老師說，可以帶領同學參加體育比賽檢錄，展現出遠超越同齡人的聰明伶俐與獨立自主。

吳聲祥最欣賞徐欣瑩「實事求是、追根究底」的精神。他提到，過去曾向徐欣瑩反映教育相關問題，事後徐欣瑩不僅特地打了好幾通電話追問原委、了解問題是否解決、是否需要進一步幫忙，「是一位真正為地方服務的人才」。

面對新豐地區長期發展所衍生的交通與觀光建設需求，吳聲祥期盼土生土長、極為重視鄉土的徐欣瑩在當選縣長後，能給予新豐鄉更多支持與資源。徐欣瑩也在影片中感性回應，銘記老師當年帶領大家走上運動場、教會她「拚盡全力與團隊合作」的身教，未來她將帶著恩師的教誨與期許，把新竹當成最大的賽場，全心全意為鄉親謀福利。

面對新豐地區長期發展所衍生的交通與觀光建設需求，吳聲祥期盼土生土長、極為重視鄉土的徐欣瑩在當選縣長後，能給予新豐鄉更多支持與資源。圖／徐欣瑩競選團隊提供
面對新豐地區長期發展所衍生的交通與觀光建設需求，吳聲祥期盼土生土長、極為重視鄉土的徐欣瑩在當選縣長後，能給予新豐鄉更多支持與資源。圖／徐欣瑩競選團隊提供

徐欣瑩 新竹縣 新竹 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

迎接教師節 江啟臣、何欣純憶恩師話當年

「最好看的老師」…顏值高又有才 湖南女副教授開學即暴紅

政見較勁…柯志恩推演唱會經濟 賴瑞隆主打教育

張國威設服務處喊金門有望 李文良列白皮書、陳玉珍提教育政見

相關新聞

英文學歷風波...網挖出游錫堃任內才翻譯錯應對貼文道歉 蔣萬安說話了

台北市長蔣萬安在立法院網站登記的英文學歷風波，延燒數日，對於立法院前院長游錫堃昨稱「躺著也中槍」，有網友翻出，蔣萬安第九屆學歷是法律博士JD翻譯無誤；但到第十屆被翻譯錯誤，認為這是游錫堃任內，游要為自己「發文翻車」道歉。

立院英文官網仍列蘇巧慧博士 李四川競辦批說謊 蘇還擊：沒說過是博士

民進黨新北市長參選人蘇巧慧遭質疑過去立法院英文簡歷曾登載「SJD, University of Pennsylvania」，蘇巧慧今強調，自己從參選到當選立委，公開資料都載明為美國賓州大學法律碩士、法學博士SJD候選人，「我從來沒有說過自己是博士」。李四川競辦則反擊，第9屆立委英文官網直到今早仍列有「SJD」，要求蘇巧慧說明相關資料是否由本人填寫。

影／不是回報？許淑華、黃國昌同台挺吳淳祐 南投藍白合浮檯面

台灣民眾黨南投市議員參選人吳淳祐今天下午在南投市成立競選總部，民眾黨主席黃國昌與南投縣長許淑華共同站台，許淑華公開替吳淳祐背書，並承諾他當選後提出的議會建議案，縣府將全力支持，力挺新世代投入地方問政。

游錫堃翻車？網翻出蔣萬安立委第一任翻譯正確...第十屆才翻錯應道歉

台北市長蔣萬安在立法院網站登記的英文學歷，近日被發現修改，從「S.J.D.」（法學博士）改為「Juris Doctor（J.D.）」，市府澄清，是立院委託廠商翻譯錯誤、已更正。由於北市研考會主委殷瑋日前上節目時暗指是游錫堃立法院長任內，游錫堃昨也發文回擊稱「躺著也中槍」。

蔣萬安喊Team Taiwan遭綠網軍灌爆...連議員都來酸 游淑慧一句話反嗆

2026名古屋亞運，因有球迷揮舞「Taiwan」字樣毛巾被工作人員制止，台北市長蔣萬安昨在臉書貼文喊話「為台灣加油，不該成為禁忌。」並寫下「Team Taiwan，加油！」想不到蔣萬安該篇貼文，被綠營青鳥網軍灌爆洗版。

怎麼看「洋流」？ 盧秀燕笑說這兩個人一定當選！

怎麼看「洋流」？台中市長盧秀燕上午被問到這個問題時，簡短答覆「江啟臣、蔣萬安一定會贏！」僅著即微笑不語。因為天氣太熱，她還拿起了慣用的防曬噴霧替週遭的江啟臣等人都噴了一圈，引起一陣笑聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。