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陳世凱談連假疏運 楊瓊瓔批：不要只想宣揚政績時才露臉

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今天是中秋連假最後一天，下午國道一號北上車流開始出現。圖／取自高公局1968
今天是中秋連假最後一天，下午國道一號北上車流開始出現。圖／取自高公局1968

中秋連假首日高鐵塞爆、國道成大型停車場，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲在德國柏林出席軌道展。陳世凱今在屏東受訪談到連假疏運，他說坐鎮過程中不是一定要坐在辦公室，而是有沒有辦法指揮整體疏運系統，將旅客送到想到達目的地；台中立委楊瓊瓔表示，執政者若只想著和高鐵新車合照擺拍，只顧在宣揚政績時露臉，遇到狀況時卻神隱，再多的照片，也填補不了民眾塞在路上、擠不上車的無奈。

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楊瓊瓔表示，中秋連假疏運高鐵塞爆、國道也面臨嚴重壅塞。交通部長陳世凱、高鐵及台鐵首長，在面臨年度連假大考時竟集體遠赴德國柏林參展，未與基層第一線人員共體時艱，導致疏運計畫失能、民怨引爆。

她說交通部長當然不是不能出國，參加軌道展宣傳台灣軌道產業也是好事一件，但連假疏運向來是交通部的年度大考，考驗交通部的跨部會協調與應變韌性，疏運規畫的核心本質就是做好「超前部署」，不是看開了多少會、發布多少新聞稿，更不是看首長在多少場合留下多少照片。

楊瓊瓔表示，民眾真正有感的，是買了票能不能順利上車、開上路能不能少塞一點，執政者若只想著和高鐵新車合照擺拍，只顧在宣揚政績時露臉，遇到狀況時卻神隱，再多的照片，也填補不了民眾塞在路上、擠不上車的無奈。

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