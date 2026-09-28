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喊Team Taiwan綠網軍洗版 蔣萬安曝慣用手法反擊：愛台灣非民進黨專利

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會。記者林麗玉／攝影

2026名古屋亞運因有球迷揮舞「Taiwan」毛巾被工作人員制止，台北市長蔣萬安昨臉書貼文喊話「為台灣加油，不該成為禁忌。」並寫下「Team Taiwan，加油！」貼文卻被綠營網軍灌爆洗版，還有人留言稱蔣萬安3年多沒喊Taiwan吧？蔣今被問是否選舉到了又是網軍造謠？蔣反擊「愛台灣絕對不是民進黨的專利。」

2026九合一選舉

蔣萬安今天下午出席社團法人台灣客家總商會第五屆幹部交接暨中秋聯歡會，對於臉書被綠營網軍灌爆，並稱蔣萬安3年多沒喊Taiwan了吧？蔣萬安說，他昨天就已經說過，大罷免過去慣用手法，就是丟出一個又一個的謠言。所以當謠言被戳破，就馬上丟出另外一個謠言。

蔣萬安再舉金華國中營養午餐的例子，表示包括現在說他沒講過台灣也是一樣。所以，不管是在奧運或者是亞運國際賽事，其實都是為中華隊、為台灣之光、為台灣的英雄來加油喝彩。包括台北市舉辦的世壯運，也是守護所有在主場拿著台灣旗幟為台灣加油，所有的球迷朋友。所以愛台灣絕對不是民進黨的專利。

媒體追問，民進黨基隆市議員張之豪也留言質疑蔣萬安發文竟提了十六次台灣，只說一次中華隊，是不是因為選情告急才賣弄、操作國家主權？蔣萬安反擊，「我說過愛台灣是要用實際的行動，絕對不是民進黨的專利。」

2026九合一選舉 蔣萬安 台北市選舉 2026名古屋亞運

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