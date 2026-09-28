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張啓楷喊「嘉義起風了」藍白雙主席任主委、柯文哲任總幹事

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左二）出席張啓楷（右）競選總部成立大會，並上台致詞力挺。記者李宗祐／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左二）出席張啓楷（右）競選總部成立大會，並上台致詞力挺。記者李宗祐／攝影

藍白共同推薦的嘉義市長參選人張啓楷今天成立競選總部，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲及市長黃敏惠等人同台站台。張啓楷公布競選架構，由鄭麗文、黃國昌擔任競選總部主任委員，柯文哲任總幹事，黃敏惠任名譽主任委員，宣示藍白整合迎戰11月28日市長選舉。

2026九合一選舉

張啓楷表示，「嘉義起風了」，今天至少有3個與過去不同之處，首先是國民黨、民眾黨主席都到場，柯文哲、黃敏惠及各界人士也齊聚；其次，大批藍白立委到場，表態未來將成為嘉義市爭取建設、預算及法案的後盾；第三則是地方社團、宮廟及支持者集結，代表地方支持力量正在凝聚。

張啓楷說，未來藍白及無黨籍立委將協助嘉義市爭取建設，包括黃敏惠持續爭取的高鐵、台鐵間聯外軌道。他並表示，從兩黨合作、國會黨團合作到地方支持力量集結，希望將嘉義市這場選舉打造成合作示範。

黃敏惠表示，嘉義市透過民調機制完成藍白合作，當前政治環境面臨考驗，各方更應合作。她說，教育是希望工程，嘉義市身為民主聖地，希望大家共同為城市及下一代努力，讓嘉義市的發展延續。

黃國昌表示，張啓楷競選總部成立，不只象徵在野陣營合作，也希望接續黃敏惠的市政。他說，張啓楷具有財經專業及城市行銷能力，過去在國會的表現也可供市民檢視，呼籲支持者在11月28日投票。

柯文哲則將這次藍白合作形容為台灣政治的重要里程碑。他表示，過去常討論藍白、綠白或藍綠合作，但更重要的是政黨如何分工合作；此次兩黨透過公開程序共同推出張啓楷，後續國民黨也在地方組織及百餘場說明會提供協助，展現政黨合作模式。

鄭麗文表示，希望支持者11月28日用選票守住嘉義的「民主火把」。她也把教師節議題帶進選戰，批評中央教育政策及教師行政負擔，並稱黃敏惠出身教師，長期重視教育，期待張啓楷延續相關市政方向。

活動現場一度發生插曲，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯在舞台跌落受傷，工作人員及醫護人員隨即協助處置並送醫。鄭麗文致詞時也向支持者說明，蔡明顯當時意識清楚，盼他平安康復。

民眾黨前主席柯文哲（左二起）、張啓楷、民眾黨主席黃國昌等人，在競選總部成立大會台上高舉雙手造勢。記者李宗祐／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左二起）、張啓楷、民眾黨主席黃國昌等人，在競選總部成立大會台上高舉雙手造勢。記者李宗祐／攝影

張啓楷（右四）、柯文哲（右五）等人共同為競選總部揭牌，藍白地方人士到場祝賀。記者李宗祐／攝影
張啓楷（右四）、柯文哲（右五）等人共同為競選總部揭牌，藍白地方人士到場祝賀。記者李宗祐／攝影

民眾黨前主席柯文哲（左三）送上象徵「藍白合大團結」的戰旗給嘉義市長參選人張啓楷，為競選總部成立造勢。記者李宗祐／攝影
民眾黨前主席柯文哲（左三）送上象徵「藍白合大團結」的戰旗給嘉義市長參選人張啓楷，為競選總部成立造勢。記者李宗祐／攝影

張啓楷競選總部成立，藍白民意代表及地方人士進入總部合影，展現合作態勢。記者李宗祐／攝影
張啓楷競選總部成立，藍白民意代表及地方人士進入總部合影，展現合作態勢。記者李宗祐／攝影

張啓楷（左四）競選總部成立，民眾黨前主席柯文哲（左二）、國民黨主席鄭麗文（左三）、民眾黨主席黃國昌（左五）及藍白民意代表同台造勢。記者李宗祐／攝影
張啓楷（左四）競選總部成立，民眾黨前主席柯文哲（左二）、國民黨主席鄭麗文（左三）、民眾黨主席黃國昌（左五）及藍白民意代表同台造勢。記者李宗祐／攝影

今天天氣炎熱，支持者熱情不減，但都避熱到騎樓下。記者李宗祐／攝影
今天天氣炎熱，支持者熱情不減，但都避熱到騎樓下。記者李宗祐／攝影

張啓楷 嘉義 藍白 2026九合一選舉

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