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張國威設服務處喊金門有望 李文良列白皮書、陳玉珍提教育政見

中央社／ 金門28日電

無黨籍金門縣長參選人張國威今天成立競選服務處，喊出「微風吹起，金門有望」；無黨籍參選人李文良列產業等政策白皮書；國民黨參選人陳玉珍提教師減負與專業支持等教育政見。

2026九合一選舉

張國威今天舉辦金沙競選服務處成立茶會，無黨籍金門縣長參選人黃世團、梁文韜意外出席鼓勵。黃世團表示，輸贏放兩邊，金門好壞放中間，盼有心改變金門的人好好努力，希望鄉親好好思考要選擇誰。梁文韜則說，因為喜歡金門，「不希望金門往下走才出來選」，不管誰選上都要讓金門更好。

張國威致詞表示，很多人質疑他沒有經驗要怎麼領導縣政府，但他過去也沒有做過旅遊、餐廳，但同樣做出成績，「未來在縣政府，我還是主張一定要把它做到口碑最好」，讓所有老百姓到縣府辦公都覺得金門的服務最好。

張國威喊出競選口號「微風吹起，金門有望」。他說，整個社會氛圍大家都希望要改變，「我不是只是出來宣導理念，我是真的有意志力，真的會打贏這一仗」。

無黨籍金門縣長參選人、前金門縣副縣長李文良近日陸續提出金門交通、教育、健康、產業等政策白皮書供民眾閱覽。他告訴中央社記者，白皮書分成5大部分，以Rising為名，盼各領域都能向上提升，內容除是過去擔任公職所見問題，也與熟悉縣政人士請教並彙整意見。

李文良表示，白皮書內容都放在「李文良-良政啟航金門優先」臉書專頁，完整向選民報告未來縣政規劃，歡迎民眾檢視後能有更多交流。

國民黨金門縣長參選人陳玉珍今天透過新聞稿提出8項教育政見，包括教師減負與專業支持、扎根在地、接軌國際、智慧學習與AI素養、適性共融、永續實踐、健康樂學及安心幼教。

陳玉珍表示，「支持老師，才能成就孩子；把教育做好，就是為金門的未來打底。」她說，金門具備推動小班精緻教育的條件，未來將持續與教師、家長、學校及教育夥伴共同討論，逐年提出行動方案、資源規劃與推動目標，從在地文化、國際學習、AI素養、適性教育、永續、健康、藝文體育到幼兒教育逐步落實，讓教育願景一步一步落實在金門。

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