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彰議長父子羈押提抗告被駁回 魏平政持一理由批「押人取供」

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彰議長父子羈押提抗告被駁回 魏平政持一理由批「押人取供」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長參選人魏平政（左）談查賄沒明確標準。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長參選人魏平政（左）談查賄沒明確標準。記者簡慧珍／攝影

彰化縣議長謝典霖被羈押原因之一是期約賄選，彰化縣長參選人魏平政今強調，賄選標的物的金額認定應有一致標準，不宜由檢察官自由心證，造成人民莫衷一是，充滿疑懼和猜測。

2026九合一選舉

謝新隆、謝典霖父子因貪汙治罪條例等案件被羈押，日前提出抗告，台中高分院合議庭審理後，依謝家父子均涉汙貪污治罪條例的利用職務上之機會詐取財物等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實及相當理由認為有逃亡、湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，而有羈押並禁止接見及通信之必要，故裁定羈押禁見，並無違誤或不當。除駁回抗告同時裁定不得再抗告。

魏平政今在競選總部表示，他身為法律人尊重司法判決，但無法忽視程序不公、押人取供；台中高分院駁回抗告的理由只有貪汙治罪條例，沒提到謝新隆、謝典霖父子期約賄選，又根據他取得的法律條文，認定查賄標的物金額30元，若無法明確界定則由檢察官自由心證，那麼他要請問一碗湯有幾顆貢丸算賄選？一碗炒米粉或大麵炒加1根香腸、1顆滷蛋構成賄選嗎？許多村里長不知道賄選標的物的金額認定在哪裡，紛紛停辦中秋、重陽的活動。

魏平政說，不是反對依法查辦賄選，而應取得具體證據來依法辦案，不要讓人民驚疑、恐懼。在查賄標準浮動不明確情況下猜來猜去，也不宜先抓起來慢慢辦，現在羈押謝典霖無異剝奪他的參政權，萬一判決無罪也是選舉過後不能彌補他的從政權益，司法有當選無效的制度，如果謝典霖具的期約賄選，可經由這項制度判決定罪，

魏平政 押人取供 謝典霖 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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