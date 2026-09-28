國民黨嘉市黨部主委蔡明顯昏倒 柯文哲發揮醫師專業即時關心

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今天成立競選總部，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯在台上昏倒摔落，現場驚呼聲四起。民眾黨發言人吳皇昇表示，民眾黨前主席柯文哲在現場發揮醫師專業趨步關心，目前確認蔡明顯確認意識清楚、生命徵象穩定，後續也配合現場救護人員處置。

民眾黨今天舉辦「藍白大團結，做伙顧嘉義」嘉義市長參選人張啓楷競選總部成立暨造勢大會，然而在嘉義市長黃敏惠致詞時，蔡明顯站在舞台上卻突然跌落，一度驚呼在場的國民黨主席鄭麗文等人。

吳皇昇稍早透過臉書發文表示，蔡明顯疑似因為天氣炎熱、體力不支不慎跌落舞台，現場一陣騷動和擔憂，柯文哲發揮醫師專業馬上趨步關心，目前確認意識清楚、生命徵象穩定，後續配合現場救護人員處置，希望國民黨嘉義黨部主委一切平安、早日康復。