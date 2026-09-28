劉建國批雲林沒準備錯失台積電、南亞科 縣府駁：用地變更卡中央多年

台塑集團旗下南亞科原傳出有意進駐雲林虎尾產業園區擴廠，近日卻傳生變可能改選屏東科學園區，引發地方議論。民進黨雲林縣長參選人劉建國今天批評，雲林至今沒有完整的科技園區，導致台積電、南亞科等企業無法進駐；雲林縣政府則反駁，虎尾產業園區早已提前布局，真正卡關的是農地變更多年未獲中央同意，不能一句話就抹煞縣府團隊的努力。

縣府指出，縣府早在幾年前就因應台積電等科技產業投資需求，規畫約30公頃的虎尾產業園區，並非沒有準備，且用水、用電計畫都已獲經濟部同意，但用地變更多年來遲未獲農業部同意，才導致開發進度受阻。相較其他綠營執政縣市一路開綠燈，對雲林的發展非常不利，不能歸咎縣府的努力不夠，更不能一句話抹煞雲林縣府團隊的努力。

劉建國今天與元長鄉長參選人陳中一成立聯合競選總部，致詞時表示，鄰近的屏東、高雄、台南及嘉義都有台積電進駐，反觀雲林卻沒有，「台積電如果明天說要來雲林，我請教一下，要設在哪裡？」

他說，雲林已沒有時間再等，應加速科技園區建設，讓大型企業有土地可以進駐，賴清德總統也允諾，未來無論是成立科學園區、引進AI科技產業，或將雲林納入行政院「大南方新矽谷」相關規畫，都會協助推動，希望把投資、人才及工作機會留在雲林。

縣府表示，虎尾產業園區用水、用電相關計畫都已獲經濟部同意，目前仍卡在農業部的農地變更程序；9月17日農業部相關公文仍認定園區計畫範圍屬優良農業生產環境，並函覆經濟部評估是否輔導雲林縣尋求行政院認定為重大投資案或重大建設予以支持，以釐清園區開發必要性。

縣府強調，雲林推動產業發展早已布局，從虎尾產業園區到「9+1產業園區」都持續推進，農工商並進、引進科技產業是縣府努力的方向。後續將視產業政策及廠商實際需求，滾動檢視基礎設施及資源配置，並依相關法定程序推動虎尾產業園區開發，營造高科技產業及相關產業鏈進駐的環境。