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李四川深坑老街掃街 攤商認出本人衝拿手機：是李四川！

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川走進深坑老街後，不少攤商及遊客主動上前要求合影，街道兩側也有民眾拿起手機拍攝。記者張策／攝影
李四川走進深坑老街後，不少攤商及遊客主動上前要求合影，街道兩側也有民眾拿起手機拍攝。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席深坑聯合競選總部成立活動後，隨即前往深坑老街掃街拜票，沿途與攤商、遊客握手、合影。李四川近期持續走訪大新店地區，前一日也與新北市議員參選人游皓麟成立聯合競選總部。

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李四川一行進入老街後，不少民眾看到人群靠近，先站在店門口、街道兩側觀望，認出李四川後陸續上前握手、拿起手機拍照。一名攤商起初還疑惑地問身旁的人「是誰？」看清楚後突然提高音量喊「是李四川嗎？是李四川！」隨即轉身衝進店內拿手機出來，希望能和李四川合影。

另一名攤商看到李四川則笑說，過去新北市長侯友宜每次到訪「都有合照」，如今李四川來了當然也要拍一張，隨後拉著李四川留下合影。掃街過程中，除了店家主動迎上前，也有不少原本在一旁逛街的民眾看到李四川後主動靠近，爭取握手、拍照，對街也站了不少民眾拿手機記錄。

現場還有民眾興奮向同行友人說，「昨天遇到蔣萬安，今天又看到李四川」，一邊說一邊拿起手機拍照。另一頭則傳出有趣對話，有人慫恿友人「去喊凍蒜啊」，對方卻有些害羞地回「算了啦，在旁邊拍照就好」，最後仍留在一旁看著李四川一行經過。

掃街過程中，沿途攤商也相當熱情，有店家送上冰淇淋給團隊消暑、也有攤商送上粽子象徵「包中」。送冰淇淋的店家在拍照時，還直接餵李四川吃冰淇淋，現場笑聲不斷，整體氣氛相當熱絡。

在地里長則一路陪同，沿途向李四川介紹深坑老街特色與地方店家，不少民眾看到李四川後也主動上前握手、拍照，另有大批遊客站在街道兩側圍觀、拿手機記錄。從店家送小吃、搶合照，到民眾沿途揮手致意，整段掃街互動相當熱情。

李四川稍早在深坑提出在地交通及觀光政見，表示若當選新北市長，將推動動物園至深坑輕軌並延伸至石碇，也規畫「基北北桃」周遊券，希望將更多觀光人潮導入深坑老街，帶動地方產業及青年就業。

李四川走進深坑老街後，不少攤商及遊客主動上前要求合影，街道兩側也有民眾拿起手機拍攝。記者張策／攝影
李四川走進深坑老街後，不少攤商及遊客主動上前要求合影，街道兩側也有民眾拿起手機拍攝。記者張策／攝影

深坑老街攤商送上冰淇淋，還在合影時直接餵李四川品嘗，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影
深坑老街攤商送上冰淇淋，還在合影時直接餵李四川品嘗，現場氣氛熱絡。記者張策／攝影

李四川深坑老街掃街，在地里長一路陪同，沿途介紹老街特色及地方店家。記者張策／攝影
李四川深坑老街掃街，在地里長一路陪同，沿途介紹老街特色及地方店家。記者張策／攝影

李四川深坑老街掃街，在地里長一路陪同，沿途介紹老街特色及地方店家。記者張策／攝影
李四川深坑老街掃街，在地里長一路陪同，沿途介紹老街特色及地方店家。記者張策／攝影

李四川走進深坑老街後，不少攤商及遊客主動上前要求合影，街道兩側也有民眾拿起手機拍攝。記者張策／攝影
李四川走進深坑老街後，不少攤商及遊客主動上前要求合影，街道兩側也有民眾拿起手機拍攝。記者張策／攝影

李四川走進深坑老街後，不少攤商及遊客主動上前要求合影，街道兩側也有民眾拿起手機拍攝。記者張策／攝影
李四川走進深坑老街後，不少攤商及遊客主動上前要求合影，街道兩側也有民眾拿起手機拍攝。記者張策／攝影

李四川走進深坑老街後，不少攤商及遊客主動上前要求合影，街道兩側也有民眾拿起手機拍攝。記者張策／攝影
李四川走進深坑老街後，不少攤商及遊客主動上前要求合影，街道兩側也有民眾拿起手機拍攝。記者張策／攝影

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