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影／蔣萬安跨區輔選基隆 再次啓動「國安連線」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左二）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（右二）輔選拜票，支持者送上好彩頭預祝「凍蒜」。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（左二）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（右二）輔選拜票，支持者送上好彩頭預祝「凍蒜」。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安日前為國民黨宜蘭縣長參選人站台，今天跨區到基隆輔選基隆市長謝國樑，強調再次啓動「國安連線」，呼籲支持者力挺謝國樑再贏一次。蔣萬安說，台北市不僅因為軌道建設讓基、北、北、桃緊密相連，因為輝達的進駐，更讓產業鏈從基北北桃擴大到宜蘭，這些縣市一定要協同連線打贏選戰。

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蔣萬安表示，過去四年推動各項建設，包括交通路網及產業升級都需要並肩作戰，台北跟基隆生活圈非常密切，每一天平均有11萬通勤人口往返台北，所以基北北桃具體政策一定要協同連線打團體戰，包括跟國樑、川伯、善政、宗憲都要一起打贏選戰，所以繼續啓動「國安連線」，希望鄉親好朋友繼續支持，讓台北、基隆都再贏一次。

謝國樑說，四年前我們與萬安市長一起成立「國安連線」一起打拚，結果2人都進了市府服務，基隆過去幾年很多市政都跟台北學習，包括營養午餐政策，基隆是第一個跟進的，進而導致全國產生一個免費營養午餐的風潮，還有很多的交通建設，大型建案的垂直綠化，台北與基隆都先後推動，所以今天再次啓動「國安連線」，就是希望市民朋友能繼續支持，讓市政建設持續延續下去。

台北市長蔣萬安（右二）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（右三）輔選掃街拜票，結束後與藍白黨籍議員參選人一起品嚐基隆小吃，蔣萬安親切為大家夾菜。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右二）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（右三）輔選掃街拜票，結束後與藍白黨籍議員參選人一起品嚐基隆小吃，蔣萬安親切為大家夾菜。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安（中）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（左）輔選，希望一起打拚尋求市民的支持贏得勝選。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（左）輔選，希望一起打拚尋求市民的支持贏得勝選。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安（右）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（左）輔選，希望一起打拚尋求市民的支持贏得勝選。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（左）輔選，希望一起打拚尋求市民的支持贏得勝選。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安（右三）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（左三）輔選掃街拜票，結束後與藍白黨籍議員參選人一起品嚐基隆小吃，並高呼當選口號。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右三）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（左三）輔選掃街拜票，結束後與藍白黨籍議員參選人一起品嚐基隆小吃，並高呼當選口號。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安（左二）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（右二）輔選拜票，支持者送上好彩頭預祝「凍蒜」。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（左二）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（右二）輔選拜票，支持者送上好彩頭預祝「凍蒜」。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安（左三）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（左四）輔選，希望一起打拚尋求市民的支持贏得勝選。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（左三）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（左四）輔選，希望一起打拚尋求市民的支持贏得勝選。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安（右二）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（左二）輔選掃街拜票，結束後與藍白黨籍議員參選人一起品嚐基隆小吃。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右二）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（左二）輔選掃街拜票，結束後與藍白黨籍議員參選人一起品嚐基隆小吃。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安（右）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（左）輔選，再次啓動「國安連線」一起打拚贏得勝選。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（左）輔選，再次啓動「國安連線」一起打拚贏得勝選。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安（右）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（中）輔選，希望一起打拚尋求市民的支持贏得勝選。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天跨區到基隆市為尋求連任的市長謝國樑（中）輔選，希望一起打拚尋求市民的支持贏得勝選。記者潘俊宏／攝影

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