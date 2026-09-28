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李四川深坑競總成立 拋動物園至深坑輕軌、再延伸石碇
國民黨新北市長參選人李四川今赴深坑出席聯合競選總部成立大會，進場時沿途與民眾握手致意，現場不時響起掌聲，互動氣氛熱絡。李四川也端出深坑在地政見，表示若年底當選市長，將推動動物園至深坑輕軌，並進一步延伸石碇，同時推動「基北北桃」周遊券，希望把觀光人潮帶進深坑老街，帶動在地產業及青年就業。
現場包括新北市議員黃心華、陳怡君、劉哲彰，新北市議員參選人游皓麟及新北市副市長劉和然等人也到場力挺，與李四川一同向現場支持者致意，為深坑聯合競選總部成立大會站台。
李四川表示，深坑最重要的是交通建設發展，以及如何把觀光客帶進來。他說，台北捷運環狀線東環段未來將串聯動物園一帶，深坑可藉此推動輕軌銜接，「如果年底我當上市長，我一定會推動動物園到深坑的輕軌」，未來更希望延伸至石碇。
李四川說，交通改善不能只看通勤，更要和地方觀光、產業一起思考。深坑擁有老街及豆腐等地方特色，若能讓民眾從台北搭乘捷運、輕軌直接進入深坑，就能降低自行開車的不便，把更多人潮導入老街，再進一步串聯石碇等周邊地區。
除軌道建設外，李四川也提出推動「基北北桃」周遊券。他表示，希望整合基隆、台北、新北、桃園的交通及觀光資源，讓旅客透過一張票券就能更便利地跨區移動，把北部生活圈的觀光人流帶到深坑。
李四川說，希望透過交通與觀光相互帶動，讓產業能留在深坑，創造更多在地工作機會，也讓年輕人願意回到深坑工作。
致詞時，李四川也談到過去深坑老街、停車及公共建設等地方議題，表示若有機會接棒新北市政，將把既有規畫持續往下推動。他並再度提及接棒新北市長侯友宜時表示，「我接的不是那個位置，我接的是任務」，侯友宜任內已為新北打下基礎，未完成的規畫則要逐步變成實際建設。
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