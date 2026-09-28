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沈伯洋「洋流」遇上雞蛋糕辣椒醬 沈政男：別把網路聲量當成選票

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
沈伯洋日前到台中與何欣純合體，兩人從審計新村走讀至市民廣場，沿途吸引大批支持者。聯合報系資料照
沈伯洋日前到台中與何欣純合體，兩人從審計新村走讀至市民廣場，沿途吸引大批支持者。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋「洋流」熱度高，昨天還南下台中與台中市長參選人何欣純合體、拿東泉辣椒醬搭配雞蛋糕創造話題。醫師沈伯洋發文，認為沈伯洋藉由社群議題製造聲量，但以去年大罷免經驗為例，網路上的政治熱度與實際投票結果仍有落差。

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沈伯洋昨天與何欣純合體，從審計新村一路走讀至市民廣場，兩人沿途與支持者互動，最後在市民廣場品嘗台中小吃。沈伯洋將東泉辣椒醬加在雞蛋糕上，還稱「雞蛋糕加東泉辣椒醬還不錯，很特別」，引發討論。

沈政男認為，沈伯洋從過去國安、滲透議題轉向老鼠、樹木等地方生活議題，是為了選戰尋找可以發揮的題材。沈伯洋並將Threads上的相關討論視為政治動員的一環，認為支持者透過社群集結、轉發，容易形成聲勢擴大的效果。

沈政男比較「洋流」和去年大罷免風潮，認為當時網路及媒體曾出現大量看好罷免成功的聲音，但最終結果與部分支持者原先預期不同。他因此提醒，網路上看到的政治人物、網紅、名嘴及支持者，只是政治聲量的「冰山頂端」，真正左右選舉的仍是大量沒有在社群平台表態的選民。

針對台北市長選舉，沈政男並提出兩項他認為「洋流」必須面對的因素，一是投票率至少要維持七成左右，二是必須取得相當程度的中間選民支持。他以歷屆台北市長選舉中的陳水扁、柯文哲等案例作為比較，認為過去能形成較大政治浪潮的選舉，都有高投票率及跨越基本盤的特徵。

沈政男也以2018年高雄市長選舉的「韓流」為例，認為當時有明確議題成功吸引選民；反觀他認為沈伯洋目前以「老鼠多」、「砍樹」等議題攻防，能否形成同樣規模的政治動員，仍有待觀察。

他最後表示，「洋流」可以當成選舉活動與社群動員來看，但不宜將網路聲勢直接等同於選票，台北市長選舉最終仍須回到投票率、政黨基本盤及中間選民等實際選票結構。

沈伯洋日前到台中與何欣純合體，兩人從審計新村走讀至市民廣場，沿途吸引大批支持者。聯合報系資料照
沈伯洋日前到台中與何欣純合體，兩人從審計新村走讀至市民廣場，沿途吸引大批支持者。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）日前出席活動，中山區中庄仔福德宮董事長林春裕致贈「甘蔗」，期待蔣萬安步步高升「選總統」。事後網友比對蔣的蔗節明顯偏密，沈伯洋下午表示可能現在市政問題真的滿多的。聯合報系資料照
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2026九合一選舉 沈政男 沈伯洋 台北市選舉

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