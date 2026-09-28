國安連線啟動 謝國樑推共同治理成果 蔣萬安呼應 用成績單再贏一次

台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑今在基隆，宣布「國安連線」再次啟動。謝說，國安連線不只是4年前的選舉口號，更是基隆、台北的合力治理成果。蔣呼應，兩人用4年施政成績單爭取民眾認同，希望鄉親讓他們繼續為大家打拚，讓台北、基隆所有的市民再贏一次。

蔣萬安今天上午11時到達基隆市安樂市場，向攤商及採買民眾拜票，接著一起享用基隆美食粿仔湯。4年前基隆市長選戰、2年前謝國樑罷免案，蔣萬安也都來到安樂市場，全力相挺謝國樑。

謝國樑說，2022年和蔣萬安成立國安連線，協力作戰，最後分別進入台北市、基隆市政府服務。基隆市政很多方面都跟台北市學習，包括營養午餐，基隆是第一個跟進蔣萬安的營養午餐政策，也因為基隆的快速跟進，導致全國產生免費營養午餐風潮。

謝國樑表示，兩年前蔣萬安也來到安樂市場，幫他反惡罷、挺善樑，助他度過了困難的一關。2026年國安連線再度啟動，感謝「萬安市長的外溢效應」，來基隆幫他油打氣。他非常有信心，11月28日一定會跟蔣萬安一樣，共同順利連任，繼續努力維持基隆、台北的共同施政。

蔣萬安說，4年前啟動國安連線，就知道基隆有11萬名通勤族，兩人上任後共同推動交通月票，減輕通勤朋友的負擔，提高大眾運輸的使用率。

蔣萬安也提及和謝國樑的施政成績，包括台北捷運6線齊發2.0，成功爭取輝達落腳台北及相關產業群聚效益，並創全國之先，推動行人友善區和行人優先區。基隆則在謝國樑帶領下，積極推動基隆智慧科學園區，布建基隆的捷運，基隆騎樓改善，也看到具體成果，很多市民有感。

蔣萬安表示，台北、基隆要持續相互借鏡，彼此合作，共同推動交通路網及產業的等領域發展。他和謝國樑用4年具體的施政成績單，爭取大家的認同，希望鄉親讓他們繼續為大家打拚，讓台北、基隆所有的市民再贏一次，大家一起加油。

台北市長蔣萬安和基隆市長謝國樑，今天連袂到基隆安樂市場拜票，並宣布「國安連線」再次啟動，爭取勝選。記者潘俊宏／攝影