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獨／桃園設IC載板專區掀選戰攻防 張善政中秋前邀里長進府「消毒」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政日前宣布將在航空城設置高階IC載板專區，近期更邀集大園多位里長進府，親自說明產業規畫及環境、用水用電等地方疑慮。聯合報系資料照
桃園市長張善政日前宣布將在航空城設置高階IC載板專區，近期更邀集大園多位里長進府，親自說明產業規畫及環境、用水用電等地方疑慮。聯合報系資料照

桃園市長張善政日前宣布將在航空城設置高階IC載板專區，遭民進黨市長參選人黃世杰質疑，相關產業恐違背航空城原先「三低一高」產業發展承諾。據了解，面對環境汙染、用水用電等疑慮，張善政趕在中秋連假前邀集大園多位里長進府座談，親自說明專區規畫，盼透過地方第一線協助釐清疑問。

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張善政9月中旬宣布，市府規畫在航空城設置高階IC載板專區，提供40公頃以上產業用地，並預計與相關業者簽署合作備忘錄。黃世杰隨即質疑，航空城過去強調引進「低汙染、低耗能、低耗水、高附加價值」產業，如今引進高階IC載板，市府應說清楚是否違背原先承諾，以及用水、用電、廢水處理等配套。

據了解，市府近日邀請多位大園里長進府座談，由張善政親自說明。府方人士指出，選在中秋連假前，是考量連假期間家族聚會、社區活動及里鄰餐敘密集，地方消息傳遞速度快，與其讓「PCB就是汙染」的印象持續發酵，不如讓第一線面對居民的里長直接提出疑問。

據轉述，張善政沒有迴避PCB產業過去的汙染歷史，也未花太多時間說明艱澀製程，而是從地方最在意的問題切入，包括是否造成汙染、水從哪裡來、電力是否足夠、廢水如何處理，以及專區能為大園帶來多少工作機會；具科技背景的張善政也盼從技術及供應鏈角度切入，將複雜產業政策轉換成地方容易理解、傳遞的資訊。

據了解，張善政上任初期就曾討論在桃園設置PCB相關產業專區，但當時業者大量往中國大陸、東南亞布局，留台大規模擴產需求有限。近兩年AI產業快速發展，加上全球供應鏈重新配置，高階IC載板需求增加，相關規畫才逐漸成形。

桃園目前已有欣興、南電、景碩等載板業者，以及廣達、英業達、緯創、緯穎等伺服器系統廠。市府認為，高階IC載板是AI供應鏈重要環節，希望藉由專區進一步串聯晶片、載板、伺服器到AI算力的產業鏈。

有藍營輔選人士指出，黃世杰從「三低一高」及環境衝擊角度質疑專區，但賴清德總統日前出席桃園企業界活動時，已公開支持PCB等產業建立專屬園區；黃世杰若持續將高階IC載板與傳統PCB汙染問題連結，恐會被質疑是「為反而反」。

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