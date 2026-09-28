蘇巧慧稱沒反對教師節放假 李四川：為何三讀投反對票？

今天適逢教師節，也是教師節列為全國放假日後的首個完整年度假期，國民黨新北市長參選人李四川今赴深坑出席聯合競選總部成立大會，被問及民進黨新北市長參選人蘇巧慧去年在立法院對「紀念日及節日實施條例」三讀全案投下反對票、今天則表示從未反對教師節放假，李四川表示，「這個可能要問問她，為什麼會是這樣子？」

立法院去年5月9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，將9月28日教師節列為全國放假日，並新增小年夜、光復節、行憲紀念日等放假日，勞動節也改為全國放假；立法院議事資料顯示，全案經記名表決後三讀通過。 今年教師節適逢周一，加上中秋節及周末形成4天連假。

李四川今被問及相關爭議時，先向教師及教育工作者祝賀教師節快樂。他表示，自己已提出3項教育政策，包括補助AI工具，協助教師備課、教學與行政工作；推動「班班25人」，增加教師人力、降低師生比；以及提高免費心理諮商次數，擴大教師心理支持資源。

李四川說，前段時間也曾與教師會座談，針對教師會提出的9項訴求逐一答覆，未來也會依相關政策方向持續推進。

至於蘇巧慧今天表示從未反對增加國定假日，也沒有反對教師節放假，當時反對的是整體法案版本，認為國家節日及紀念日應從整體價值與脈絡一併思考；她另提出教師節禮金提高至2000元、假日出勤應給加班費、行政減量及校園案件分流等主張。

對此，李四川表示，蘇巧慧一方面說並不反對放假，但當時對最後三讀全案投下反對票，「這個可能要問問她，為什麼會是這樣子？」