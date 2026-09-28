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嘉市造勢傳意外 國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯突墜舞台 驚險畫面曝

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯在造勢活動舞台上突然跌落，一旁市議員陳家平見狀急忙伸手搶救。記者李宗祐／攝影
國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯在造勢活動舞台上突然跌落，一旁市議員陳家平見狀急忙伸手搶救。記者李宗祐／攝影

秋老虎發威，嘉義選戰造勢接連傳出意外。國民黨嘉義黨部主委蔡明顯今天上午出席藍白合市長參選人張啓楷競選總部成立大會，站在舞台上時突然跌落，頭部擦挫傷、鼻部流血，所幸意識清楚，經現場醫護人員初步檢查後送醫。市長黃敏惠表示，蔡明顯意識清楚，請大家放心。

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活動現場艷陽高照，氣溫超過30度，舞台未搭設帳篷遮陽。蔡明顯當時站在國民黨主席鄭麗文身旁，不斷拿手帕擦汗，黃敏惠致詞期間，他突然從舞台跌落，一旁市議員陳家平見狀立即伸手，但來不及拉住，現場驚呼聲四起。

黃敏惠隨即呼喊蔡明顯，工作人員趕緊上前協助，要求周邊人員不要圍觀並搧風散熱。鄭麗文也高聲請群眾讓出空間並通知救護車，民眾黨主席柯文哲隨後上前關心。

蔡明顯等待救護車期間意識清楚，頭部有擦挫傷，隨後由救護車送醫檢查。

張啓楷表示，看到蔡明顯跌下舞台、鼻子流血，「真的非常心痛與不捨」。經現場醫護人員檢測，蔡明顯血壓等生命徵象尚屬穩定，意識也清楚，但因摔落時撞到頭部，為求慎重送醫進一步檢查，他與黃敏惠等人也將前往醫院探視。

張啓楷說，蔡明顯近期投入選舉輔選，參與上百場客廳會，這周為競選總部成立大會前後場勘4次，今天現場天氣炎熱，加上連日操勞，活動中突然發生意外。

黃敏惠表示，面對突發狀況，團隊展現彼此關心及不放棄的精神，蔡明顯目前意識清楚，也向大家報平安，請外界放心。

嘉義地區近期造勢活動接連遇上高溫考驗。昨天民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘與朴子市長王如經舉行聯合競選總部成立大會，縣議員參選人黃鈺惠也曾在台上昏倒送醫，所幸無大礙。兩天內嘉義藍綠造勢活動均有人員倒地送醫，高溫下大型戶外造勢的防暑及醫療應變也受到關注。

蔡明顯跌落舞台受傷，現場人員撐傘遮陽，救護人員以擔架準備將他送醫。記者李宗祐／攝影
蔡明顯跌落舞台受傷，現場人員撐傘遮陽，救護人員以擔架準備將他送醫。記者李宗祐／攝影

蔡明顯跌落舞台受傷，眾人協助讓出空間並撐傘遮陽，救護人員在現場進行處置。記者李宗祐／攝影
蔡明顯跌落舞台受傷，眾人協助讓出空間並撐傘遮陽，救護人員在現場進行處置。記者李宗祐／攝影

蔡明顯跌落舞台後倒臥現場，救護人員趕抵進行初步處置，周邊人員紛紛上前關心。記者李宗祐／攝影
蔡明顯跌落舞台後倒臥現場，救護人員趕抵進行初步處置，周邊人員紛紛上前關心。記者李宗祐／攝影

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