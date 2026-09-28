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蘇巧慧稱從未自稱博士 李四川：立院英文官網仍列SJD、盼綠營勿雙標

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今談及蘇巧慧SJD學歷爭議時表示，相關問題應由蘇本人說明，也呼籲民進黨不要雙標。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今談及蘇巧慧SJD學歷爭議時表示，相關問題應由蘇本人說明，也呼籲民進黨不要雙標。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日遭藍營質疑過去立法院英文簡歷將學歷列為「SJD」，蘇巧慧昨澄清，自己從未自稱博士，向立法院繳交的中文履歷均載明為賓州大學法律博士「候選人」。國民黨新北市長參選人李四川今赴深坑出席聯合競選總部成立大會時表示，自己不是當事人，應由蘇巧慧說明，並稱民進黨近期持續追打台北市長蔣萬安學歷，「也希望民進黨不要雙標」。

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學歷爭議源自蔣萬安過去立法院英文簡歷由「S.J.D.」更正為「J.D.」，藍營隨後反指蘇巧慧第9屆立委英文簡歷也有類似問題。經查，立法院目前第9屆蘇巧慧英文頁面「Education」欄仍列有「SJD, University of Pennsylvania」，但同一屆中文頁面的學歷則記載「美國賓州大學法律博士（SJD）候選人」，中英文頁面確有不同。

蘇巧慧昨受訪表示，她在第9、10屆立委任內向立法院繳交的中文學歷履歷，都清楚載明為「美國賓州大學法律博士SJD候選人」，從未表示自己已取得博士學位；她說，第10屆任內因立委工作繁忙，認知到無法回美國完成論文，因此放棄學籍，第11屆參選時也主動刪除博士候選人經歷。目前立法院第11屆中文簡歷列出的最高學歷為美國賓州大學法律碩士。

李四川今被問及立法院第9屆英文官網目前仍列「SJD」時表示，「我不是當事人」，相關問題應由蘇巧慧好好說明，「為什麼學歷上會自己寫這樣子？」

李四川並援引前立法院長游錫堃日前說法指出，立委學歷資料由立委提供、立法院登載。游錫堃昨是在回應蔣萬安學歷爭議時表示，立法院長對立委學歷沒有核定權，「完全依照你們自己怎麼寫，立法院就怎麼登」。

李四川說，這幾天看到民進黨持續針對蔣萬安學歷提出質疑，希望面對蘇巧慧的學歷爭議時，也應採取一致標準，「我也希望民進黨不要雙標，對於蘇巧慧，每個人卻一聲也不吭」。

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