快訊

不限用途貸款藏眉角！拿股票借錢前 先搞懂補錢紅線

亞運射擊／中華隊女團25公尺手槍奪銅！田家榛個人排第5下午續拚獎牌

南亞科擴廠傳棄雲林選屏東 張麗善：可見周春米比劉建國重要

聽新聞
0:00 / 0:00

教師節拚選票！游淑貞推7大政策 魏嘉賢推教育改革 張峻提教育平權

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢強調自己是唯一親自出席教師職業工會座談的參選人，未來優先推動相關教育改革訴求。圖／魏嘉賢競選團隊提供
無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢強調自己是唯一親自出席教師職業工會座談的參選人，未來優先推動相關教育改革訴求。圖／魏嘉賢競選團隊提供

今天是教師節，國民黨花蓮縣長參選人游淑貞提出「挺家長、尊教師、伴孩子」三大核心教育政策及七項主張；無黨籍縣長參選人魏嘉賢強調自己是唯一親自出席教師職業工會座談的參選人，未來優先推動相關教育改革訴求；另名無黨籍縣長參選人張峻則承諾與教師團體合作，提出教育平權政策白皮書。

2026九合一選舉

擁有33年教育工作經驗的游淑貞表示，教育不應只重視升學，更應兼顧品格、創造力及適性發展，她提出共築教育幸福城、替教師減壓、建立教師研習交流平台、支持偏鄉教師留任、完善教師權益保障、推動一校一特色及打造支持教師的教育願景等七項主張。

游淑貞指出，未來將推動教師減壓支持計畫，檢討不必要的行政表單及重複業務，增加行政與專業人力，讓教師能專注於教學與陪伴學生；整合數位學習及遠距教學資源，爭取中央經費推動偏鄉教師穩定任教方案，提供交通、住宿及職涯發展等支持，提升偏鄉師資穩定度，同時規畫建立教師申訴、法律諮詢及心理支持機制，強化教師權益保障。

魏嘉賢表示，教育是地方發展最重要的投資，當前教師招募與留任愈來愈困難，政府應改善校園環境並支持第一線教師；自己是此次選舉中唯一親自出席花蓮縣教師職業工會「與縣長候選人有約」座談，並公開簽署花蓮縣教師會、教師職業工會及教育產業工會共同提出十大教育改革訴求。

魏嘉賢表示，長期以來持續倡議降低師生比、檢討學力測驗制度、增加專業輔導人力、保障導師離線權、推動教師免費營養午餐及特教助理員月薪制等改革，未來若有機會服務花蓮，將與教育界建立定期對話機制，優先推動相關教育改革訴求。

張峻則簽署支持教師團體提出的十大教育訴求，並承諾持續與教師團體合作，他表示，教師專業與經驗是完善教育政策的重要基礎，縣府應尊重專業、傾聽教育現場聲音，讓教師參與決策。

張峻指出，十大教育訴求可歸納為改善班級規模及教師員額、補足特教及輔導專業人力、建立學生失序行為處理與教師保護機制、檢討教保人員待遇及學力檢測制度，以及減少行政負擔，建立定期對話平台等五大面向。

另外，張峻提出教育平權政策白皮書，規畫改善偏鄉教師宿舍及留任條件，透過學區聯盟共享專長教師、心理師及巡迴課程，並擴大偏鄉課後照顧、推動數位平權與營養午餐升級，強化教育資源配置與學生照顧機制。

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞擁有33年教育工作經驗，提出「挺家長、尊教師、伴孩子」三大核心教育政策及七項主張。圖／游淑貞競選團隊提供
國民黨花蓮縣長參選人游淑貞擁有33年教育工作經驗，提出「挺家長、尊教師、伴孩子」三大核心教育政策及七項主張。圖／游淑貞競選團隊提供

今天是教師節，無黨籍花蓮縣長參選人張峻承諾與教師團體合作，提出教育平權政策白皮書。圖／張峻競選團隊提供
今天是教師節，無黨籍花蓮縣長參選人張峻承諾與教師團體合作，提出教育平權政策白皮書。圖／張峻競選團隊提供

張峻 游淑貞 教師節 2026九合一選舉 花蓮縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

批中央丟包教師荒給地方 民眾黨拋定期審議薪資等4解方

邱建富拋彰化教育政見 教師禮金千元、生育再加碼10萬

教師節前夕 全教總公布縣市長教育政見：降班級人數、行政減量

杏壇之怒…教師評施政逾九成不滿意 評分僅2.37分

相關新聞

立院英文官網仍列蘇巧慧博士 李四川競辦批說謊 蘇還擊：沒說過是博士

民進黨新北市長參選人蘇巧慧遭質疑過去立法院英文簡歷曾登載「SJD, University of Pennsylvania」，蘇巧慧今強調，自己從參選到當選立委，公開資料都載明為美國賓州大學法律碩士、法學博士SJD候選人，「我從來沒有說過自己是博士」。李四川競辦則反擊，第9屆立委英文官網直到今早仍列有「SJD」，要求蘇巧慧說明相關資料是否由本人填寫。

游錫堃翻車？網翻出蔣萬安立委第一任翻譯正確...第十屆才翻錯應道歉

台北市長蔣萬安在立法院網站登記的英文學歷，近日被發現修改，從「S.J.D.」（法學博士）改為「Juris Doctor（J.D.）」，市府澄清，是立院委託廠商翻譯錯誤、已更正。由於北市研考會主委殷瑋日前上節目時暗指是游錫堃立法院長任內，游錫堃昨也發文回擊稱「躺著也中槍」。

蔣萬安喊Team Taiwan遭綠網軍灌爆...連議員都來酸 游淑慧一句話反嗆

2026名古屋亞運，因有球迷揮舞「Taiwan」字樣毛巾被工作人員制止，台北市長蔣萬安昨在臉書貼文喊話「為台灣加油，不該成為禁忌。」並寫下「Team Taiwan，加油！」想不到蔣萬安該篇貼文，被綠營青鳥網軍灌爆洗版。

怎麼看「洋流」？ 盧秀燕笑說這兩個人一定當選！

怎麼看「洋流」？台中市長盧秀燕上午被問到這個問題時，簡短答覆「江啟臣、蔣萬安一定會贏！」僅著即微笑不語。因為天氣太熱，她還拿起了慣用的防曬噴霧替週遭的江啟臣等人都噴了一圈，引起一陣笑聲。

嘉市造勢傳意外 國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯突墜舞台 驚險畫面曝

秋老虎發威，嘉義選戰造勢接連傳出意外。國民黨嘉義黨部主委蔡明顯今天上午出席藍白合市長參選人張啓楷競選總部成立大會，站在舞台上時突然跌落，頭部擦挫傷、鼻部流血，所幸意識清楚，經現場醫護人員初步檢查後送醫。市長黃敏惠表示，蔡明顯意識清楚，請大家放心。

蘇巧慧稱從未自稱博士 李四川：立院英文官網仍列SJD、盼綠營勿雙標

民進黨新北市長參選人蘇巧慧近日遭藍營質疑過去立法院英文簡歷將學歷列為「SJD」，蘇巧慧昨澄清，自己從未自稱博士，向立法院繳交的中文履歷均載明為賓州大學法律博士「候選人」。國民黨新北市長參選人李四川今赴深坑出席聯合競選總部成立大會時表示，自己不是當事人，應由蘇巧慧說明，並稱民進黨近期持續追打台北市長蔣萬安學歷，「也希望民進黨不要雙標」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。