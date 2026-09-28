教師節拚選票！游淑貞推7大政策 魏嘉賢推教育改革 張峻提教育平權

今天是教師節，國民黨花蓮縣長參選人游淑貞提出「挺家長、尊教師、伴孩子」三大核心教育政策及七項主張；無黨籍縣長參選人魏嘉賢強調自己是唯一親自出席教師職業工會座談的參選人，未來優先推動相關教育改革訴求；另名無黨籍縣長參選人張峻則承諾與教師團體合作，提出教育平權政策白皮書。

擁有33年教育工作經驗的游淑貞表示，教育不應只重視升學，更應兼顧品格、創造力及適性發展，她提出共築教育幸福城、替教師減壓、建立教師研習交流平台、支持偏鄉教師留任、完善教師權益保障、推動一校一特色及打造支持教師的教育願景等七項主張。

游淑貞指出，未來將推動教師減壓支持計畫，檢討不必要的行政表單及重複業務，增加行政與專業人力，讓教師能專注於教學與陪伴學生；整合數位學習及遠距教學資源，爭取中央經費推動偏鄉教師穩定任教方案，提供交通、住宿及職涯發展等支持，提升偏鄉師資穩定度，同時規畫建立教師申訴、法律諮詢及心理支持機制，強化教師權益保障。

魏嘉賢表示，教育是地方發展最重要的投資，當前教師招募與留任愈來愈困難，政府應改善校園環境並支持第一線教師；自己是此次選舉中唯一親自出席花蓮縣教師職業工會「與縣長候選人有約」座談，並公開簽署花蓮縣教師會、教師職業工會及教育產業工會共同提出十大教育改革訴求。

魏嘉賢表示，長期以來持續倡議降低師生比、檢討學力測驗制度、增加專業輔導人力、保障導師離線權、推動教師免費營養午餐及特教助理員月薪制等改革，未來若有機會服務花蓮，將與教育界建立定期對話機制，優先推動相關教育改革訴求。

張峻則簽署支持教師團體提出的十大教育訴求，並承諾持續與教師團體合作，他表示，教師專業與經驗是完善教育政策的重要基礎，縣府應尊重專業、傾聽教育現場聲音，讓教師參與決策。

張峻指出，十大教育訴求可歸納為改善班級規模及教師員額、補足特教及輔導專業人力、建立學生失序行為處理與教師保護機制、檢討教保人員待遇及學力檢測制度，以及減少行政負擔，建立定期對話平台等五大面向。

另外，張峻提出教育平權政策白皮書，規畫改善偏鄉教師宿舍及留任條件，透過學區聯盟共享專長教師、心理師及巡迴課程，並擴大偏鄉課後照顧、推動數位平權與營養午餐升級，強化教育資源配置與學生照顧機制。

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞擁有33年教育工作經驗，提出「挺家長、尊教師、伴孩子」三大核心教育政策及七項主張。圖／游淑貞競選團隊提供