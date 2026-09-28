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游錫堃翻車？網翻出蔣萬安立委第一任翻譯正確...第十屆才翻錯應道歉
台北市長蔣萬安在立法院網站登記的英文學歷，近日被發現修改，從「S.J.D.」（法學博士）改為「Juris Doctor（J.D.）」，市府澄清，是立院委託廠商翻譯錯誤、已更正。由於北市研考會主委殷瑋日前上節目時暗指是游錫堃立法院長任內，游錫堃昨也發文回擊稱「躺著也中槍」。
不過有網友翻出，蔣萬安在第九屆立委時的學歷就是法律博士JD，翻譯無誤；但是到第十屆學歷，就被翻譯錯誤，成了法學博士SJD；還有蔣萬安從第九、十屆提供選舉公報都是對的。
對於游錫堃發文嗆蔣萬安稱「蔣萬安學歷翻譯錯不是他的事？」這名網友在臉書貼文認為「游錫堃要為自己發文翻車道歉」
這名網友說，立法院第九屆院長是蘇嘉全，立法院第十屆院長是游錫堃，第九屆蔣萬安學歷就是法律博士JD翻譯無誤，第十屆學歷就被翻譯錯誤，成了法學博士SJD，第十屆翻譯學歷搞烏龍「就是游錫堃的錯！！！游錫堃出來道歉！！！」
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